Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Comprar una baliza del coche barata puede costarte hasta 200 euros de multa: ¿cómo diferenciar las homologadas por la DGT?

Estos dispositivos serán obligatorios para todos los vehículos en España a partir del 1 de enero de 2026

El gran negocio de las balizas V-16 obligatorias

Baliza V-16
Baliza V-16 ABC
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

En carretera, una avería o un accidente puede convertirse en un momento muy peligroso. Hasta ahora, los conductores tenían que bajar del coche para colocar los triángulos de emergencia, una maniobra arriesgada en autopistas o carreteras con poca visibilidad. Para evitarlo, la DGha ... impulsado la baliza V-16 conectada, que señaliza el vehículo inmovilizado sin necesidad de salir y, además, transmite su ubicación a la red de tráfico para alertar a otros conductores y a los servicios de emergencia.

