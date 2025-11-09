Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

María, matrona experta en parto realista: «No hay límite para poner la epidural, el único motivo para no ponerla sería que el bebé esté a punto de nacer»

Según la profesional, no hay un punto límite para recibir esta anestesia, ya que cada parto y cada mujer siguen su propio ritmo

¿Sabes cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la anestesia epidural?

María, matrona experta en parto realista
María, matrona experta en parto realista @gestaverso
A.R.

A.R.

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante años, muchas mujeres embarazadas han escuchado la misma advertencia: «Hay un momento en el que ya no puedes pedir la epidural». Es una frase repetida entre familiares, amigas o incluso en algunas consultas médicas. Pero, ¿es realmente cierto que existe un límite ... para solicitarla? Según María, matrona experta en parto realista y creadora del proyecto Gestaverso (@gestaverso en TikTok), la respuesta es clara, no hay un momento límite para poner la epidural, salvo que el bebé esté literalmente a punto de nacer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app