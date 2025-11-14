Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Una investigación en cáncer de mama metastático del Hospital Virgen Macarena de Sevilla recibe una donación de 100.000 euros

Esta enfermedad es la más mortal en las mujeres en la que en cinco años su tasa de supervivencia cae al 32%

El Hospital Virgen Macarena de Sevilla logra un beca de 20.000 euros para investigar el cáncer de mama metastásico

Investigadores del cáncer de mama del HUVM
Investigadores del cáncer de mama del HUVM huvm

S. L

Sevilla

Un proyecto de investigación sobre cáncer de mama metastásico impulsado por profesionales del Hospital Universitario Virgen Macarena y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (Cabimer) ha recibido una donación de 100.000 euros procedente de la gala benéfica organizada ... en octubre por la Fundación María Jesús Vera y el Grupo ABU.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app