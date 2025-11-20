Suscríbete a
Doce ponentes de siete hospitales participan en en el curso de medicamentos organizado por el Virgen del Rocío

Más de 70 profesionales de 48 centros hospitalarios a nivel nacional han participado en este evento

Curso del Sistema Nacional Andaluz en el Virgen del Rocío
S. L.

Sevilla

Más de 70 facultativos de Farmacia Hospitalaria de 48 hospitales españoles han asistido a la XXII Edición del Curso Nacional sobre Evaluación y Selección de Medicamentos que organizan los Servicios de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío y el Hospital Son Espases de Palma ... de Mallorca cada año de manera alterna desde hace 23 años.

