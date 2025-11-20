Doce ponentes de siete hospitales participan en en el curso de medicamentos organizado por el Virgen del Rocío

Más de 70 facultativos de Farmacia Hospitalaria de 48 hospitales españoles han asistido a la XXII Edición del Curso Nacional sobre Evaluación y Selección de Medicamentos que organizan los Servicios de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío y el Hospital Son Espases de Palma ... de Mallorca cada año de manera alterna desde hace 23 años.

Este evento, que se ha consolidado como el curso referente en esta materia para los profesionales de la Farmacia Hospitalaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), se ha celebrado en el Salón de Actos del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Durante el curso, que ha durado tres días y en el que han participado doce ponentes de siete hospitales diferentes, se han revisado las claves para la evaluación comparada de la eficacia, seguridad y eficiencia de los nuevos medicamentos.

Las sesiones teóricas de los expertos se han complementado con talleres prácticos, en los que se han explorado las diferentes fuentes de información, las herramientas disponibles para el análisis crítico de la evidencia científica, los modelos fármaco económicos, las comparaciones indirectas o el análisis de subgrupos, entre otros. Las directoras de esta actividad formativa, las doctoras Sandra Flores y Laila Abdel Kader, han destacado el papel tan relevante de la especialidad en esta área tanto a nivel autonómico como nacional.

Farmacia de referencia

El Hospital Universitario Virgen del Rocío es reconocido como uno de los centros referentes en metodología de evaluación y selección de medicamentos, formando sus profesionales parte de todos los grupos autonómicos relacionados con el posicionamiento terapéutico a través de la participación activa en los grupos de trabajo coordinados por la Subdirección de Farmacia del SAS.

La Unidad de Farmacia del centro sevillano la forman 150 profesionales y es una parte fundamental de los servicios centrales del hospital. Debido a la dualidad de su labor profesional, que combina la gestión del consumo y la atención asistencial, mantiene una estrecha colaboración tanto con los servicios clínicos del hospital como con los órganos gestores y los propios pacientes. Este servicio cuenta con farmacéuticos integrados en el equipo asistencial para llevar a cabo programas de atención farmacéutica.