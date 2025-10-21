Fiorella Piaggio, doctora especialista en osteoporosis: «Existen muchos fármacos, pero es importante la deformidad en la columna»

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Dra. Fiorella Piaggio, especialista en el Hospital Andalucía, «muchos pacientes nos preguntan sobre esta enfermedad. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa ósea ... , ya sea porque no se produce suficiente hueso, se elimina demasiado o una combinación de ambas».

La pérdida de densidad ósea no solo aumenta el riesgo de fracturas, sino que puede conducir a deformidades en la columna vertebral, afectando la postura y la calidad de vida a largo plazo.

La importancia del ejercicio físico y la vida activa

«La buena noticia es que existen muchos fármacos para la osteoporosis», explica la Dra. Piaggio. «Muchos médicos los manejamos y aplicamos de manera segura, pero no son la única solución». Los tratamientos farmacológicos ayudan a fortalecer los huesos, pero deben complementarse con otras medidas para proteger la columna y prevenir deformidades, como la cifosis o la escoliosis degenerativa del adulto.

El ejercicio físico es fundamental en el manejo de la osteoporosis. La doctora subraya que mantener una vida activa contribuye significativamente a la salud ósea: «El ejercicio guiado y adaptado al paciente ayuda a fortalecer los músculos que sostienen la columna, mejora la postura y puede ralentizar la progresión de deformidades».

Caminar, ejercicios de resistencia, entrenamiento de fuerza y actividades de equilibrio son altamente recomendables. Estas rutinas, combinadas con revisiones médicas periódicas, pueden reducir el riesgo de fracturas y mejorar la funcionalidad diaria.

Prevención de deformidades en la columna

Más allá de los huesos, la Dra. Piaggio insiste en la importancia de la evaluación física de la columna: «Una buena exploración física nos permite detectar tanto la cifosis como la escoliosis en una columna que presenta degeneración lumbar».

En casos específicos, los especialistas pueden recomendar ortesis o soportes lumbares para ayudar a mantener la alineación y evitar la progresión de deformidades, mejorando así la movilidad y disminuyendo el dolor.

La osteoporosis no distingue género, aunque las mujeres postmenopáusicas son especialmente vulnerables. Los hombres también pueden verse afectados, por lo que la prevención y el diagnóstico precoz son esenciales. La Dra. Piaggio recuerda que hábitos saludables como una dieta rica en calcio y vitamina D, ejercicio regular y revisiones médicas periódicas son claves para mantener la salud ósea.

«Con un enfoque integral —comenta—, podemos ayudar a que los pacientes mantengan huesos fuertes, eviten deformidades y disfruten de una mejor calidad de vida en la adultez».