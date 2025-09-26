Regalos, sorteos y pases gratis: las nuevas tiendas de Entrenasas que ofrecen descuentos para celebrar su apertura

El nuevo centro comercial Entrenasas, ubicado en Entrenúcleos (Dos Hermanas) y construido por López Real Inversiones, la empresa de José Luis López, conocido como 'El turronero', se convirtió este jueves en una gran fiesta para su inauguración con destacadas personalidades del mundo de la política, musical y deportivo y en la que hubo hasta fuegos artificiales.

De este modo, este viernes abre sus puertas al público este complejo de 45.000 metros cuadrados, de los que 25.000 están destinados a locales comerciales, restauración y ocio. En total, 24 locales que albergarán marcas de referencia en sectores como alimentación, moda, hogar, deporte y entretenimiento.

Con motivo de la apertura algunas de las marcas que conforman este conglomerado de tiendas están haciendo unas importantes promociones para dar la bienvenida a sus clientes. Hay marcas como la firma Pepco de ropa, decoración, hogar y complementos que regala bonos de hasta 100 euros para las primeras 50 personas que accedan al local.

Para los amantes del deporte, el nuevo club Fitness Park Entrenasas ofrece una jornada de puertas abiertas este viernes de 18 a 21 horas con catering, visitas guiadas e inscripciones. Prometen que será un día lleno de sorpresas.

En este complejo no podía faltar una bolera, por lo que Sould Park Bowling espera a sus clientes a las 17 horas con una gran sorpresa para los 50 primeros en la cola con una partida de bolos gratis y, además, ofrece un sorteo de inauguración en el que podrás ganar una Play Station 5, una tarjeta Sould park Game (50 euros) y diez partidas VIP de bolos (para 5 ganadores + acompañante). Para participar debes seguir sus cuentas de Instagram @souldpark_es y @souldparkbowling y dar 'me gusta' a este pos️⃣t. No olvides etiquetar a un amigo para participaciones extra. Y compartir en stories. Habrá hasta siete ganadores.

La tienda Rossmann, de hogar, droguería y belleza, lanza cheques regalo de hasta 100 euros para los 50 primeros clientes. Además, cuenta con ofertas especiales, 20% de descuento en maquillaje y un 10% adicional en la compra. Además, anuncia un sorteo especial por la apertura.

La tienda de muebles Muebles 1Click ofrece a sus clientes desde este viernes 26 al martes 30 días sin IVA en su tienda de Entrenasas a modo de bienvenida.

Para todo lo que necesites relacionado con tus mascotas está Mascotas Ávila y ahora con la apertura este viernes 26 tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en productos alimentarios en perros y gatos, una ruleta de premios, infinidad de promociones. Para el sábado 27 si compras más de 6 euros te regalan un perrito caliente.

En el ámbito de la alimentación, Entre Nasas contará con dos supermercados; concretamente, un Lidl y un Cash Fresh, ubicados en extremos distintos del complejo. Por otra parte, la zona de restauración presenta una oferta variada que responde a gustos diversos. Así, se integran cadenas conocidas como 100 Montaditos, Pizzettari, Lokal Burger o Anatolia; propuestas más exóticas o temáticas como Sushishom; y locales de hostelería local, como Mijito Bar.

El complejo dispone de 950 plazas de aparcamiento gratuito, lo que facilitará la llegada de vecinos de Dos Hermanas, sino también de Sevilla y otros municipios cercanos.