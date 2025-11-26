Reparan de urgencia la carretera de La Puebla de los Infantes cortada por las últimas lluvias

La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, María Teresa Jiménez, ha visitado este miércoles junto al alcalde de La Puebla de los Infantes (Sevilla), José María Rodríguez Fernández, la carretera SE-7103, en la que el Servicio de Carreteras ... de la Diputación ha detectado graves daños como consecuencia de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre.

Según una nota remitida por la institución provincial, la obra de drenaje transversal ha resultado «gravemente afectada» en el punto kilométrico 21+182, donde se van a acometer obras de emergencia para evitar daños mayores y restablecer la movilidad viaria y la seguridad a los vecinos y usuarios de esta carretera, que conecta con Constantina.

La estructura afectada tiene un primer tramo de tres metros de longitud, ejecutado en tubo de hormigón, y un segundo tramo ejecutado con tubo de chapa de acero. Según la información que han trasladado los técnicos del Servicio de Carreteras, es en el segundo tramo en el que se ha concentrado «la pérdida total de la base de apoyo del tubo, de modo que el elemento se encuentra sin sustentación».

Esto último ha provocado el hundimiento de la calzada en su coronación, generando un «riesgo cierto de rotura mayor y más amplia de la carretera si hay nuevas avenidas de aguas». El deterioro del tubo de acero ha hecho que este deje de soportar las presiones como anillo completo, de ahí el proceso de degradación que ha venido después.

Con esto, se ha producido una fisuración del asfalto, seguido de un hundimiento blando con el vaciado por arrastre del material inmediatamente bajo el asfalto, lo que ha terminado produciendo un socavón en forma de caverna.

Por ello, la diputada ha explicado al alcalde que ha sido «inevitable cortar la carretera y tramitar una propuesta de contratación de emergencia». Esta actuación tiene un coste de 63.000 euros y que es «aparatosa, dado que hay que volver a colocar una estructura cuanto antes, para evitar daños mayores, y devolver la movilidad viaria y la seguridad a los vecinos y usuarios de la SE-7103».

La actuación consistirá en la sustitución de la obra de fábrica actual por una conducción de hormigón armado de un diámetro de 1.500mm.

Por su parte, la diputada y el regidor han coincidido en la importancia de este programa, «con el que se demuestra el compromiso continuo con la generación de puestos de trabajo y la mejora integral de la calidad de vida en el municipio», según María Teresa Jiménez.