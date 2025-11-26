Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla amplía su recorrido por Triana por las obras de Pagés del Corro

Reparan de urgencia la carretera de La Puebla de los Infantes cortada por las últimas lluvias

En la carretera SE-7103 se ha producido un hundimiento del asfalto provocando un socavón inesperado

Hallan restos de la época medieval en la calle Martín Villa en pleno Centro de Sevilla

María Teresa Jiménez junto al alcalde José María Rodríguez visitando las obras en la carretera
María Teresa Jiménez junto al alcalde José María Rodríguez visitando las obras en la carretera diputación de sevilla

S. L.

Sevilla

La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, María Teresa Jiménez, ha visitado este miércoles junto al alcalde de La Puebla de los Infantes (Sevilla), José María Rodríguez Fernández, la carretera SE-7103, en la que el Servicio de Carreteras ... de la Diputación ha detectado graves daños como consecuencia de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app