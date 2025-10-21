A prisión el primer detenido por el asesinato de Dos Hermanas

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza número 4, ha decretado prisión para el varón detenido el pasado sábado por su presunta implicación en el asesinato de Alejandro G.M. el pasado sábado en calle de Real ... de Utrera de Dos Hermanas.

Este individuo fue detenido en el Virgen del Rocío, donde acudió para ser asistido de una herida, al parecer de bala, en una mano, herida que le provocaba una pérdida de sangre, que fue dejando por las calles del centro de Dos Hermanas en su huida del lugar del crimen.

Mientras tanto, el atrincherado y detenido ayer en Brenes, que fue quien presuntamente disparó en la frente a la víctima causándole la muerte, se encuentra ingresado en el hospital sevillano Virgen del Rocío.

Su estado de salud así lo ha requerido ya que habría sufrido un accidente de tráfico con una moto horas después del crimen, una vez abandonó la localidad nazarena aunque se desconoce si fue el mismo sábado o el domingo.

La investigación de la Policía Nacional por este crimen continúa abierta ya que en el piso bajo del número 37 de la calle Real de Utrera, donde vivía como okupa la víctima, cuando ocurrieron los hechos, además de Alejandro y los dos detenidos, habría algunas personas más, en este caso dos mujeres, por lo que habría que determinar su grado de implicación en los hechos.