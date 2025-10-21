Suscríbete a
A prisión el primer detenido por el asesinato de Dos Hermanas

El presunto autor del disparo atrincherado y detenido ayer en Brenes se encuentra ingresado en el hospital Virgen del Rocío

Detenido el autor del crimen de Dos Hermanas tras cinco horas atrincherado en Brenes con la pistola usada en el asesinato

EFE
Jesús Díaz

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza número 4, ha decretado prisión para el varón detenido el pasado sábado por su presunta implicación en el asesinato de Alejandro G.M. el pasado sábado en calle de Real ... de Utrera de Dos Hermanas.

