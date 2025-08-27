La nazarena Belén Espí firma el primer estudio sobre rendimiento físico de los pilotos de MotoGP

La doctoranda nazarena en Ciencias del Deporte en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Belén Espí, ha desarrollado un novedoso estudio que analiza la carga de trabajo en carrera y el perfil de fuerza de los pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP. La investigación, puesta en marcha en colaboración con el MotoGP Health Center -el servicio médico oficial del Campeonato del Mundo de MotoGP, coordinado por Quirónprevención-, ha sido publicada en la prestigiosa revista International Journal ofSports Physiology and Performance, referente internacional en fisiología y rendimiento deportivo.

El estudio marca un antes y un después en la investigación científica aplicada al motociclismo, ya que por primera vez se han realizado evaluaciones físicas a pilotos de MotoGP, Moto2 y Moto3 durante la temporada de competición, algo que ha permitido analizar y comparar entre categorías y obtener datos objetivos en un entorno de élite.

Según declara Belén Espí, la realización de este estudio ha supuesto «un gran paso para conocer los determinantes del rendimiento en el motociclismo. Existían algunas investigaciones en la Rookies Cup, pero nunca antes se había podido medir y comparar a los pilotos del campeonato de MotoGP en todas sus categorías».

Un arduo camino

La joven, que lleva más de seis años entrenando a pilotos y asistiendo a carreras de diferentes modalidades y categorías, comenzó «haciendo trabajo de campo por mi cuenta, mientras intentaba que alguna universidad se animara a abrir una nueva línea de investigación y aceptara mi proyecto. Después de varios 'no', un día pude explicarle mi proyecto al Dr. Alfredo Santalla, que había sido mi profesor de Fisiología del Deporte en segundo de carrera; le pareció muy interesante y decidió apostar por ello. Así fue como comencé oficialmente el doctorado en la UPO». «Meses después, y tras muchas dificultades para acceder a una muestra de pilotos lo suficientemente amplia como para garantizar un artículo de calidad, MotoGP Health Center Quirón Prevención nos propuso colaborar con ellos, lo que nos permitió tener acceso a los pilotos de Moto3, Moto2 y MotoGP», añade.

«Durante el tiempo que estuve trabajando sola me encontré con diferentes problemas. El primero es que la literatura científica en este ámbito es escasa y poco concreta. Esto se debe a que el acceso a una muestra de calidad resulta muy complicado, y a que todavía se piensa más en desarrollar la moto (mecánica, aerodinámica…) que en el desarrollo, el rendimiento y el bienestar del propio piloto», explica.

De esta forma, la investigación abre una nueva vía para entender las demandas físicas del motociclismo profesional y aporta datos objetivos, que permitirán diseñar entrenamientos más precisos, individualizados y seguros para los pilotos. También, facilita un mayor conocimiento de este deporte y de los pilotos ya que se miden diferentes variables de fuerza. «Con ello pudimos establecer cuál era el perfil de fuerza y realizar una comparativa entre categorías. Hemos podido obtener datos objetivos que nos permiten ampliar el conocimiento sobre el rendimiento de los pilotos y del propio deporte», subraya Espí.

Diferencias entre categorías

Durante el proceso, se evaluaron variables de la fuerza, con el objetivo de establecer un perfil físico según la categoría. Los resultados han revelado diferencias significativas entre Moto3, Moto2 y MotoGP, lo que permitirá optimizar la preparación física y reducir el posible riesgo de lesiones en un deporte de altísima intensidad.

Este trabajo, bajo la dirección del Dr. Alfredo Santalla y con la colaboración del Dr. Pablo Floria, forma parte de la tesis doctoral de la sevillana Belén Espí en la Universidad Pablo de Olavide y consolida la colaboración entre el ámbito universitario, el entorno clínico y la alta competición.

Desde la UPO explican que «entrar en el paddock de MotoGP con la ciencia en la mano no es tarea fácil, pero esta experiencia ha demostrado que la investigación también tiene un lugar —y un impacto real— en la élite del deporte. La historia de Belén Espi y su equipo no es solo la de un estudio pionero, sino la de quienes lograron que la evidencia científica cruzara la línea de boxes en un mundo donde domina la velocidad, y demostraron que también desde la ciencia se pueden ganar milésimas… y marcar la diferencia».

Belén, que continúa con su tesis, ya trabaja en un siguiente paso que sería trasladar este conocimiento dentro de un equipo de MotoGP, contribuir a la optimización del rendimiento de los pilotos mediante la ciencia y la experiencia y, así, poder seguir ayudando a deportistas a desarrollar su carrera profesional de la manera más eficiente. «En MotoGP la diferencia entre los 10 primeros pilotos son una pocas décimas, por lo que es muy importante no dejar ningún factor al azar. Cada detalle suma dentro del rendimiento», matiza.