Dos Hermanas reabrirá el multicine de Montequinto cerrado desde 2014

Una de cal y otra de arena en Sevilla en materia de salas de cines, un recurso cultural y de ocio que sigue siendo muy necesario, pese al auge de las plataformas audiovisuales de consumo doméstico del séptimo arte.

Si bien la capital andaluza ... afronta el ya inminente cierre de los cines del centro comercial Zona Este por la clausura del citado complejo, que será reconvertido en un hotel de entre tres y cuatro estrellas con unas 200 habitaciones; el populoso barrio de Montequinto, perteneciente a Dos Hermanas, va camino de recuperar su multicine después de haber sufrido en 2014 la pérdida del mismo.

Así lo ha confirmado a este periódico la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ana Conde, cuyo departamento está desplegando actualmente las gestiones y trámites necesarios para la rescisión de la concesión administrativa municipal concedida en su día a la entidad Cineápolis S.A., para la construcción y explotación de un complejo de locales de ocio, cine y aparcamiento subterráneo en suelos públicos del barrio de Montequinto, para promover una nueva licitación y que otra empresa se haga cargo de la gestión del recinto.

Al detalle, en la última sesión de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas previa al parón veraniego de agosto, el Gobierno local del socialista Francisco Rodríguez acordó ya la rescisión de la concesión otorgada a Cineápolis S.A. para la construcción y gestión de dicho centro con diez salas de cine y locales de ocio, por el «abandono, la renuncia unilateral y el incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales» por parte de dicha empresa.

La concesión administrativa en cuestión fue concedida por un plazo de 48 años a contar desde noviembre de 2006, año en el que comenzó a funcionar este espacio, con una fecha de finalización en el mismo mes de 2054, si bien las salas de cine de este centro apagaron por última vez sus proyectores el 10 de julio de 2014, por la quiebra de la empresa de la sociedad privada a través de la cual estaba siendo canalizada la explotación del recinto.

Al respecto, el mencionado acuerdo de la junta de gobierno da cuenta de la extinción y liquidación de la empresa concesionaria, Comercio y Ocio Montequinto, antes Cineápolis, cuya quiebra en plena era de la gran crisis económica internacional iniciada a finales de 2008 derivó en el cierre del recinto.

Entre los principales acreedores de la quebrada empresa figura el fondo Voyager UK, a la que Comercio y Ocio Montequinto adeudaría más de 2,7 millones de euros como cuantía principal, según precisa el acuerdo, que incluye la cifra de 317.812 euros como cuantía pendiente de cobro a la citada entidad en concepto de cánones impagados por la misma al Ayuntamiento.

El documento municipal especifica además que respecto a la finca urbana del recinto de ocio correspondiente a la actividad cinematográfica, se trata de un espacio «de titularidad municipal por compra al BBVA»; con lo que ante su «posible y futura transmisión, procede no acordar la resolución de los derechos de concesión, en previsión que se transmita siguiendo el procedimiento establecido , quedando obligado el futuro adquirente frente al Ayuntamiento en los términos que resultaren pactados».

Porque el último punto del citado acuerdo municipal determina que «procede la incoación del expediente patrimonial para llevar a buen fin la puesta en marcha con carácter de urgencia, de una nueva concesión coincidente con los años que restan de la antigua concesión, cuyo objeto sería la actividad de exhibición cinematográfica sobre el local de ocio cines y como anejo al mismo, sobre los locales anejos de plantas de sótano destinadas a aparcamiento, en orden a la más pronta puesta en marcha de la recuperación de la actividad principal objeto de la concesión».

La edil Ana Conde confirma al respecto que, en efecto, el propósito del Ayuntamiento de Dos Hermanas es licitar «cuanto antes» la nueva concesión administrativa correspondiente a la gestión de los cines de Montequinto, porque este espacio constituye «un centro de encuentro, cultura y ocio» para la ciudadanía de todo el distrito de Quinto.

Para ello, según asegura, las gestiones y trámites «van por muy buen camino», pues los aspectos relativos al concurso de acreedores de la antigua entidad gestora del recinto «están prácticamente resueltos». Según Ana Conde la reapertura de este recurso cultural y de ocio responde a la demanda de la ciudadanía de Montequinto, si bien se trata de un espacio ubicado «a dos pasos» de Entrenúcleos, la nueva zona de expansión urbana y demográfica de Dos Hermanas.

La ubicación de estos cines, según la concejala, es «inmejorable» para prosperar en la nueva vida que afrontan una vez sea licitada y adjudicada la nueva concesión.