Dos Hermanas reabrirá el multicine de Montequinto cerrado desde 2014

El Ayuntamiento nazareno rescinde la anterior concesión administrativa del recinto y prepara la licitación de una nueva, para que este espacio recupere «cuanto antes» su funcionamiento como «centro de encuentro, ocio y cultura» del distrito de Quinto

Edificio de los cines de Montequinto
Edificio de los cines de Montequinto
Fernando Barroso Vargas

Una de cal y otra de arena en Sevilla en materia de salas de cines, un recurso cultural y de ocio que sigue siendo muy necesario, pese al auge de las plataformas audiovisuales de consumo doméstico del séptimo arte.

Si bien la capital andaluza ... afronta el ya inminente cierre de los cines del centro comercial Zona Este por la clausura del citado complejo, que será reconvertido en un hotel de entre tres y cuatro estrellas con unas 200 habitaciones; el populoso barrio de Montequinto, perteneciente a Dos Hermanas, va camino de recuperar su multicine después de haber sufrido en 2014 la pérdida del mismo.

