Destapan en Sevilla un fraude de más de seis millones a la Seguridad Social: 38 investigados y más de 60 sociedades de la construcción y hostelería

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido a 22 personas en la provincia de Sevilla como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución. Además ... han sido investigadas otras 16 personas en una operación que ha permitido destapar un fraude a la Seguridad Social de más de 6.000.000 de euros.

La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes detectaron la existencia de varios entramados empresariales en la provincia de Sevilla que, presuntamente, se dedicaban al fraude en las cotizaciones sociales y a la frustración de la acción recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Durante varios meses, los policías han realizado análisis financieros, fiscales, laborales y societarios de más de 60 sociedades y 50 personas físicas, consiguiendo identificar patrones delictivos comunes como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social, la creación sucesiva de empresas «pantallas» o «limpias» para continuar la actividad evitando embargos, el trasvase de trabajadores o clientes entre distintas sociedades del mismo grupo, la ocultación patrimonial mediante familiares/testaferros o la ausencia de presentación de cuentas y operaciones de facturación cruzada entre empresas vinculadas.

En el mes de septiembre, y una vez analizada toda la información recopilada, los agentes realizaron ocho explotaciones operativas que han permitido acreditar un perjuicio a la Seguridad Social superior a los 6.000.000 millones de euros. En total han sido detenidas 22 personas, e investigadas otras 16, por delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución. La red empresarial desmantelada estaba compuesta por más de 60 sociedades dedicadas a diferentes sectores, principalmente la hostelería y la construcción.