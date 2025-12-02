Suscríbete a
Destapan en Sevilla un fraude de más de seis millones a la Seguridad Social: 38 investigados y más de 60 sociedades de la construcción y hostelería

La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General, ha logrado desmantelar diversos entramados empresariales que utilizaban personas y sociedades con fines defraudatorios; hay 22 detenidos

Sede de la Tesorería General de la Seguridad Social
Sede de la Tesorería General de la Seguridad Social
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido a 22 personas en la provincia de Sevilla como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y de frustración de la ejecución. Además ... han sido investigadas otras 16 personas en una operación que ha permitido destapar un fraude a la Seguridad Social de más de 6.000.000 de euros.

