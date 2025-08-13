Controlado el incendio de San Nicolás del Puerto y reabierta la carretera SE-7101 Un equipo de bomberos forestales sigue trabajando en la zona para rematar las llamas

El dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad autónoma de Andalucía, el plan Infoca, ha dado este miércoles por controlado el incendio forestal declarado la tarde del pasado lunes en San Nicolás del Puerto, en pleno parque natural de la Sierra Morena de Sevilla.

Tal extremo ha permitido la reapertura al tráfico de la carretera de la red secundaria SE-7101, que ha permanecido cortada durante estas dos jornadas, según informa Europa Press citando fuentes del Infoca.

De este modo, los operarios del dispositivo continúan trabajando en el lugar para «acabar con los últimos conatos y extinguir el fuego»; que según el alcalde de la localidad, Juan Carlos Navarro, habría afectado a cerca de una hectárea de bosque en galería del río Rivera del Huéznar y unas 19 hectáreas más de dehesa poblada de encinar correspondiente a una finca privada.

En cualquier caso, continuarían trabajando en la zona un camión autobomba y un retén con siete bomberos forestales del Infoca, para rematar el incendio.