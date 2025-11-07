Así blinda la Guardia Civil el campo contra el robo de aceitunas: más de 2.430 actuaciones con inspecciones, drones y helicópteros

La campaña de la aceituna sigue adelante en la provincia de Sevilla y lo hace bajo la estrecha vigilancia de la Guardia Civil, para impedir hurtos, robos o el tráfico irregular de olivas ajenas a los controles y garantías en materia de seguridad alimentaria.

Se trata de una labor de control y vigilancia especialmente importante en lo socioeconómico y laboral, dado el peso del sector olivarero en la provincia de Sevilla.

Precisamente por eso, como informaban este pasado jueves el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano Rodero; y el comandante de la Guardia Civil responsable del dispositivo, el Instituto Armado tiene activo un importante despliegue a lo largo de toda la campaña para combatir los robos y hurtos de aceitunas en las explotaciones agrícolas de la provincia, con especial empeño en la prevención y los controles como instrumento de disuasión para que los delincuentes desistan de sus pretensiones.

Según el subdelegado y el comandante, la Guardia Civil tiene así puesta en práctica una campaña de controles documentales en el «origen» del producto, o sea las fincas agrícolas; en los puntos de compra del género y mediante verificaciones aleatorias como inspecciones de vehículos agrícolas, para comprobar que los productos llevan aparejado su Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT), que viene a ser el «pasaporte» del género.

Como detallaba el comandante, en estos controles aleatorios los agentes «miran de todo» a la búsqueda de posibles cargas de aceituna robada, acometiendo «un control documental de vehículos y conductores», con una ardua inspección y comprobaciones adicionales por si hubiese indicios de cualquier otro delito adicional.

Los agentes supervisan vehículos Víctor rodríguez

Esta campaña de vigilancia intensiva de «control y verificación» del origen y trazabilidad de las aceitunas está destinado según Toscano a «desincentivar» a los delincuentes, porque obviamente cuanto mayor seguimiento haya de las garantías de los productos más difícil lo tienen a la hora de intentar «colocar» en el mercado productos ajenos a la legalidad.

Este plan de control, así, se ha traducido ya en 1.455 controles, con 85 delitos registrados, 21 detenciones e imputaciones, 21 infracciones administrativas constatadas y 361 inspecciones específicas de puntos de compra, con cinco resultados positivos, sólo un 1,38 por ciento del total. Eso sí, estos cinco casos se traducen en la intervención de 54.040 kilos de aceituna inmovilizados a cuenta de irregularidades, incluyendo 4.000 kilos de género que carecían del citado Documento de Acompañamiento del Transporte, obligatorio en Andalucía como garantía de la trazabilidad del producto.

Imagen de aceitunas en un punto de verificación Víctor Rodríguez

En paralelo, el dispositivo de la Guardia Civil implica un sistema de «reacción rápida» ante los robos y hurtos. En ese sentido, los propietarios y empresarios agrarios han denunciado durante esta campaña 71 hurtos o robos de más de 64.000 kilos de aceituna, fruto de lo cual los agentes han esclarecido 21 de estos hechos, con ocho detenidos y 43 investigados por tales sustracciones.

Según Toscano y el comandante, en todo este ingente dispositivo de control, seguridad y «eficaz reacción» ante las incidencias colaboran sobre todo los efectivos del equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil, junto con miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil.

Las actuaciones, así, incluyen despliegues de los agentes en los campos y olivares de la provincia y servicios de vigilancia con drones e incluso helicópteros, hasta sumar un total de 2.432 actuaciones de diversa índole en el periodo transcurrido de la actual campaña de la aceituna, con 143 personas detenidas e investigadas a lo largo de estos meses frente a las 129 de la anterior campaña, en la que hubo más de 1.500 actuaciones.

Trabajo en red

Ello, según el subdelegado y el comandante, siempre en «contacto permanente con los responsables del sector, las cooperativas y las organizaciones sindicales, dando pautas de seguridad y prevención propia» y proporcionando información y formación en materia de requisitos y normativas. Se trata, de este modo, de conformar un trabajo «en red» que impida la circulación de productos fraudulentos.

De este modo, el subdelegado en Sevilla destacaba el «compromiso prioritario» de la Guardia Civil y del Gobierno con el sector primario y especialmente con el sector olivarero, si bien los agentes trabajan también en otros operativos específicos para las restantes campañas agrícolas, como por ejemplo la de los cítricos.

«La prevención y la cooperación son las herramientas más efectivas para reducir los robos y proteger al sector olivarero sevillano», remarcan los representantes institucionales.