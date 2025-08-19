La Policía detiene en Camas a un presunto pirómano por provocar varios incendios en el municipio

Efectivos de la Policía Nacional y Local del municipio de Camas, en Sevilla, han detenido a un hombre al que imputa por presuntamente estar detrás de varios incendios registrados en este municipio sevillano este pasado lunes. El detenido no ha pasado aún a disposición judicial.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press la detención de un individuo al que ha imputado el delito de incendios por varios fuegos sofocados por los bomberos en las últimas horas. No han trascendido más datos sobre el presunto pirómano.

Algunos de los incendios se han producido cerca de viviendas pero fueron apagados rápidamente por los bomberos. Recientemente, y en Santiponce, municipio colindante con Camas, se registró un incendio que afectó al entorno del conjunto arqueológico de Itálica. En este caso, la Guardia Civil es la que está investigando las causas de este fuego.