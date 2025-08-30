La Junta de Andalucía impulsa un plan con nuevos carriles bus en toda la región para reducir atascos

La Junta de Andalucía está desarrollando siete proyectos de plataformas reservadas para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO) con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible, reducir los atascos en los accesos a grandes núcleos urbanos y fomentar el uso del transporte ... público. Estas actuaciones, algunas ya en funcionamiento y otras en fase de ejecución o licitación, suponen una inversión conjunta superior a los 80 millones de euros, en gran parte cofinanciados con fondos europeos.

El primer carril BUS-VAO en Andalucía se puso en marcha en la pasada legislatura en el acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Málaga. Con una inversión de cuatro millones de euros, incluyó la remodelación de la glorieta de entrada, la habilitación de un carril reversible en la A-7056 y la construcción de un carril adicional en la A-357 y la A-7056. Según la Junta, esta actuación permitió mitigar las retenciones en una zona con más de 22.000 desplazamientos diarios concentrados en pocas horas.

Actualmente, las obras del segundo carril BUS-VAO en el acceso a Málaga (A-357) se encuentran ejecutadas en más de un 70 %. Este proyecto, con un presupuesto de 8,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation, discurre a lo largo de 2,1 kilómetros entre el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la avenida de Blas Infante.

En Sevilla, la Consejería de Fomento impulsa dos plataformas reservadas en el área metropolitana. La primera conectará el polígono PISA, en Mairena del Aljarafe, con la SE-30, a través de un viaducto de nueva construcción sobre la Autovía de Coria. Con un presupuesto de 15 millones de euros, este carril de 3,6 kilómetros está previsto que entre en servicio en 2026. El segundo proyecto, también en ejecución, conectará el Aljarafe Norte con Sevilla capital, partiendo de la isla de la Cartuja y atravesando Camas y Castilleja de Guzmán por el puente de la Señorita. La inversión supera los 13 millones de euros y su finalización se prevé igualmente en 2026.

En Granada, la Junta inició a finales de 2024 la construcción de un carril BUS-VAO en la carretera entre La Zubia y la capital. Con un presupuesto de 5,5 millones de euros y una ejecución aproximada del 30 %, la actuación contempla también la creación de un carril bici, senda peatonal y zonas ajardinadas, configurando un corredor verde. En Huelva, se ha adjudicado por 25 millones de euros la construcción de un tercer carril en la A-483 entre Almonte y El Rocío. Este tramo de 10 kilómetros contará con un sistema de cambio de sentido mediante señalización variable, diseñado específicamente para esta vía y autorizado por la Dirección General de Tráfico. El inicio de los trabajos está previsto para este otoño.

Además, en Málaga se encuentra en fase de licitación la duplicación de la A-404 en Alhaurín de la Torre. El proyecto, con un presupuesto de 8,8 millones de euros más las expropiaciones y la asistencia técnica, prevé la construcción de un carril por sentido reservado a autobuses y vehículos de alta ocupación en un tramo de 2,2 kilómetros.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado, en este sentido, que el transporte público «es determinante para reducir el tráfico de nuestras ciudades y las emisiones contaminantes», y defendió que los carriles BUS-VAO «brindan una ventaja competitiva para hacer más atractivo el transporte público y reducir los atascos».