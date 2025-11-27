Suscríbete a
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

Cae una red de empadronamientos fraudulentos a extranjeros en Villamanrique

Cuando las víctimas conseguían acceder a las ayudas sociales, los investigados les daban de baja del padrón municipal

El cabecilla de la trama, detenido por la Guardia Civil
La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a una persona e investiga a otras dos en una operación en Villamanrique de la Condesa vinculadas con una trama que, supuestamente, favorecía la migración ilegal y delitos de estafa en este municipio sevillano.

La investigación ... se inició tras detectar los agentes un elevado número de solicitudes y expedientes de empadronamiento de ciudadanos de origen extranjero en domicilios de la localidad, y sospechar de la posibilidad de la existencia de irregularidades en dichos procesos, señala la Guardia Civil en una nota de prensa.

Descarga la app