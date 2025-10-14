Rocío Díaz anuncia que los trenes del tranvía entre Alcalá y Sevilla llegarán en «el primer semestre de 2026»

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este martes las obras de los talleres y cocheras del tranvía que unirá en el futuro Sevilla con Alcalá de Guadaíra. En dicho acto también ha estado la alcaldesa del municipio ... alcalareño, Ana Isabel Jiménez, que ha reclamado a la consejera que se cumplan los plazos previstos en esta infraestructura cuya previsión de apertura, en su momento, estaba prevista para la primavera de 2026, algo que ha preferido no confirmar hoy la propia Rocío Díaz.

Sí ha expresado la popular su compromiso de que las obras en este punto siguen yendo a buen ritmo, y que a finales del presente 2025 llegarán las vías necesarias para los 12,5 kilómetros de longitud y 12 paradas en total.

También ha comentado la consejera de la Junta que será en el primer trimestre de 2026, cuando llegarán los primeros trenes «de última tecnología» según ha apuntado el secretario de Fomento, Eduardo Gutiérrez, que ha subrayado que la infraestructura se encontraba «muy vandalizada» cuando comenzaron con los trabajos.