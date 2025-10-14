Suscríbete a
Rocío Díaz anuncia que los trenes del tranvía entre Alcalá y Sevilla llegarán en «el primer semestre de 2026»

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía niega que existan retrasos en los trabajos pero prefiere no confirmar plazos para verlo en funcionamiento

Avanzan las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra con la estructura de talleres y cocheras

La consejera de Fomento, en las obras de las cocheras del tranvía
La consejera de Fomento, en las obras de las cocheras del tranvía Raúl Doblado
Ignacio Liaño Bernal

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este martes las obras de los talleres y cocheras del tranvía que unirá en el futuro Sevilla con Alcalá de Guadaíra. En dicho acto también ha estado la alcaldesa del municipio ... alcalareño, Ana Isabel Jiménez, que ha reclamado a la consejera que se cumplan los plazos previstos en esta infraestructura cuya previsión de apertura, en su momento, estaba prevista para la primavera de 2026, algo que ha preferido no confirmar hoy la propia Rocío Díaz.

