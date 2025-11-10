Proyectan un centro de esquí acuático con lago artificial en suelos de Alcalá pegados a Palmete

Podría sonar exótico pero lo cierto es que está en marcha. La empresa Double Wake S.L., dedicada a la gestión de instalaciones deportivas, tiene en tramitación un proyecto para la creación de un lago artificial de 36.600 metros cuadrados de lámina de agua ... en suelos de Alcalá de Guadaíra muy próximos al barrio hispalense de Palmete, con destino a la actividad de cable esquí, un sistema mecánico que permite la práctica de esquí acuático y el denominado «wakeboard», o sea el mismo deporte pero con una tabla.

Ello, acompañado además de otras actividades complementarias, principalmente una zona de acampada para auto caravanas, un restaurante, un aparcamiento y una tienda, para revitalizar mediante una ambiciosa oferta de deporte de aventura y turismo unos terrenos del término municipal de Alcalá que lindan con la barriada hispalense de Palmete, actualmente en estado de degradación.

Al detalle, este proyecto está planteado en una parcela de 103.356 metros cuadrados ubicada entre el trazado de la carretera autonómica A-8028, que conecta la ronda de circunvalación SE-30 con la autovía A-92; y la calle Cercado del Pozo, unos terrenos pertenecientes al término municipal alcalareño muy próximos a las viviendas hispalenses de Palmete.

En tales terrenos, la entidad promotora planea crear una balsa artificial de 36.600 metros cuadrados de lámina de agua, con 54.900 metros cúbicos de volumen y una profundidad máxima de 1,50 metros; a modo de lago con una isla central; junto con ocho torres metálicas de siete metros de altura cimentadas en el terreno, que sustenten los cables de arrastre de los esquiadores. Junto a dicha zona deportiva hay prevista una tienda para la adquisición de los tiques y del material asociado a este tipo de deportes, como tablas, cascos o chalecos salvavidas.

«El promotor, como presidente de la Federación Andaluza de Cable Ski, pretende la divulgación y práctica del deporte facilitando la popularización de esta actividad deportiva en el sur de España, con una instalación deportiva de referencia», figura así en el proyecto, destacando «la experiencia de la empresa promotora en instalaciones similares en otros puntos de España, siendo la más cercana geográficamente la del parque del Alamillo, que pese a sus pequeñas dimensiones tiene una altísima ocupación durante gran parte del año».

Más equipamientos

La idea es que este centro de cable esquí cuente con un camping de tercera categoría para auto caravanas, que según los términos del proyecto «dará servicio a esquiadores y foráneos, con capacidad para 87 parcelas independientes para el estacionamiento, de 96 metros cuadrados cada una, para alojar un solo vehículo por parcela con servicios de luz y agua»; además de duchas, vestuarios y el resto de equipamientos necesarios.

Además, el proyecto incluye la instalación de un restaurante donde «se dispondrá de zonas de juegos tipo vóley playa o petanca»; porque la idea es que el recinto conforme todo un centro deportivo y de ocio. Este restaurante, de 370 metros cuadrados, contará según el proyecto con «terrazas exteriores tanto a nivel de la balsa como sobre la cubierta visitable, a modo de mirador en altura» para admirar las evoluciones de los esquiadores.

Precisamente por eso, el plan recoge un aparcamiento de 108 plazas para coches y cuatro plazas para autobuses en la zona de entrada al futuro complejo deportivo, además de las plazas de aparcamiento para personal.

La actuación prevista incluye la reforestación de la zona con especies autóctonas para crear un entorno de atractivo paisajístico, de tal modo que las zonas libres y/o ajardinadas suman una superficie total de 38.547 metros cuadrados, un 37,6 por ciento del total de la parcela; revitalizando un espacio «que en la actualidad se encuentra completamente deforestado y lleno de escombros».

Ubicación de la parcela del proyecto Double Wake

Los promotores de este proyecto cuentan además con un estudio según el cual «la actividad es viable económicamente, con una probabilidad cercana al 100 por ciento»; especificando que «las inversiones iniciales ascienden a 866.300 euros y están garantizadas por disponerse de las aportaciones en forma de capital social y financiación de los socios, disponerse del terreno y de los medios técnicos necesarios».

Se da la circunstancia de que esta iniciativa ya contó con una tramitación inicial años atrás y, de hecho, el Ayuntamiento de Alcalá llegó a aprobar el proyecto en su junta de gobierno allá en noviembre de 2018; si bien posteriormente la Junta de Andalucía emitió un informe desfavorable bajo la premisa de que los suelos en cuestión estaban abarcados por una de las «áreas de oportunidades» recogidas por el Plan de Ordenación Territorial del Área de Sevilla (Potaus) y que el municipio debía desarrollar antes de su visto bueno mediante la entonces vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOUA.

«Ante la aprobación de la ley 7/2021 de impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y la disposición transitoria del reglamento general que la desarrolla , se reinicia la tramitación como actuación temporal por 30 años prorrogables, en los términos establecidos en dicho reglamento», indica la documentación del proyecto sobre la «nueva tramitación».

Tratándose los terrenos de suelo no urbanizable común sin protección. la empresa promotora defiende que hay «una compatibilidad total entre las edificaciones previstas, el uso y su entorno dentro del suelo no urbanizable, con edificaciones próximas de uso industrial sin regularizar», cumpliendo además el Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaíra.

Así, después de que la junta de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra admitiese de nuevo a trámite esta iniciativa el pasado 12 de septiembre, la misma se afronta la preceptiva fase de información pública, para la instalación de este singular equipamiento deportivo, turístico y de ocio en Sevilla.