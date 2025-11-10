Suscríbete a
Proyectan un centro de esquí acuático con lago artificial en suelos de Alcalá pegados a Palmete

La iniciativa incluye la creación de un camping para auto caravanas, un restaurante, aparcamientos y la reforestación de la zona del futuro centro deportivo y de ocio

Rocío Díaz anuncia que los trenes del tranvía entre Alcalá y Sevilla llegarán en «el primer semestre de 2026»

Imagen de una instalación de cable esquí
Imagen de una instalación de cable esquí DOUBLE WAKE
Fernando Barroso Vargas

Podría sonar exótico pero lo cierto es que está en marcha. La empresa Double Wake S.L., dedicada a la gestión de instalaciones deportivas, tiene en tramitación un proyecto para la creación de un lago artificial de 36.600 metros cuadrados de lámina de agua ... en suelos de Alcalá de Guadaíra muy próximos al barrio hispalense de Palmete, con destino a la actividad de cable esquí, un sistema mecánico que permite la práctica de esquí acuático y el denominado «wakeboard», o sea el mismo deporte pero con una tabla.

