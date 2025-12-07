Suscríbete a
+Pasión

La Macarena regresa este lunes para devolver la Esperanza a Sevilla

La Virgen vuelve al culto al alba del día de la Inmaculada con tres jornadas en veneración tras cuatro meses de restauración a cargo de Pedro Manzano

Se cierra un dilatado proceso que comenzó con la fallida intervención del equipo de Arquillo en el mes de junio

Cabezuelo confirma que el besamanos de la Macarena será en la parroquia de San Gil

La Esperanza Macarena, en su último besamanos
La Esperanza Macarena, en su último besamanos M. J. R. Rechi
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Sale poco de su casa» dice uno de los versos de aquella famosa 'Canción de cumpleaños' que Joaquín Caro Romero dedicó a la Macarena hace tantos años que aún quedaba una década para que Arquillo interviniera por primera vez a la imagen. Sale ... poco de su casa, pero en esta ocasión ha salido y ha pasado fuera más tiempo del que cualquiera estaría dispuesto a aguantar. La Virgen de la Esperanza, que se fue por cuatro días en junio, ha pasado meses lejos del cariño diario que Sevilla le brinda cada día. Tras haber temido perderla o no volver a verla nunca como antes, bastan tres palabras para dar cuenta de la magnitud de lo que ocurre este lunes: vuelve la Esperanza. Y lo hace al alba del día de la Inmaculada, lo que no es sino una señal de lo marcado que va a quedar para siempre el reencuentro en la memoria de los sevillanos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app