En vídeo: colas de tres horas para ver a la Macarena

Miles de personas, desde la madrugada, han aguardado cola para ver a la Macarena en el presbiterio de la basílica, tras la restauración llevada a cabo durante los últimos meses por Pedro Manzano.

La fila para contemplar a la Virgen alcanza las tres horas de ... duración, incluso superando el hotel Macarena, y eso que la espera se producía en plena madrugada de la Inmaculada. Según ha podido saber ABC, aunque el cierre previsto para este día es a las 23 horas, la hermandad mantendrá abiertas las puertas del templo mientras haya devotos que deseen ver a la Virgen de la Esperanza.

En torno a las nueve de la mañana estaban pasando ante la Macarena quienes se habían puesto en la cola a las seis menos veinte de la madrugada. En esta ocasión no ocurre como en el besamanos, donde la fila avanza a un ritmo más rápido. La espera ha sido larga y los macarenos, al ponerse ante la Virgen, rezan, se emocionan y se toman su tiempo, porque han pasado muchos meses sin poder verla. Eso sí, existe la posibilidad de acceder al templo por el centro sin necesidad de aguardar cola. Un ejemplo de ello es el momento en que un invidente, situado ante la Virgen, tocó su rosario: es el milagro de la Esperanza, porque ha podido verla. O el de ese fiel que se arrodilló ante Ella, se levantó, se persignó y exclamó: «¡Viva la Virgen de la Esperanza!».

