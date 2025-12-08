Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

la vuelta de la macarena tras la restauración

En vídeo: colas de tres horas para ver a la Macarena

La hermandad permite pasar el templo, como en el besamanos, para no esperar cola

La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

La cola bordea gran parte de la muralla
La cola bordea gran parte de la muralla
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Miles de personas, desde la madrugada, han aguardado cola para ver a la Macarena en el presbiterio de la basílica, tras la restauración llevada a cabo durante los últimos meses por Pedro Manzano.

La fila para contemplar a la Virgen alcanza las tres horas de ... duración, incluso superando el hotel Macarena, y eso que la espera se producía en plena madrugada de la Inmaculada. Según ha podido saber ABC, aunque el cierre previsto para este día es a las 23 horas, la hermandad mantendrá abiertas las puertas del templo mientras haya devotos que deseen ver a la Virgen de la Esperanza.

