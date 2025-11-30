Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

El candidato Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido como nuevo hermano mayor de la Macarena. Ha ganado las elecciones frente a los otros dos candidatos presentados, José Luis Notario y Pedro García.

Los comicios de estas elecciones han contado con una elevada participación de ... hermanos, unida al importante crecimiento que ha experimentado la hermandad en los últimos años. Tanto es así que, en las elecciones de 2017, eran 10.400 los hermanos con derecho a voto; 12.000 en 2021 y casi 14.000 en 2025. Elevada participación en los comicios, la mayor de la historia de la hermandad, superando con creces a las de 2021 en 1.700 porque se han alcanzado los 5.300 votos.

Un total de 5.592 hermanos ejercieron su derecho al voto en unas elecciones en la que estaban convocados casi 14.000. De los depositados en las urnas, fueron 2.295 votos para la candidatura de Cabezuelo, 1.623 para la de Pedro García y 1.322 para la de Pedro García, mientras que fueron contabilizados 46 en blanco y 9 nulos.

Fernando Fernández Cabezuelo: 2.295 votos.

Pedro García: 1.623 votos.

José Luis Notario: 1.322 votos.

Blancos: 46 .

Nulos: 9.

Total: 5.592 votos.

Se registraron colas en las inmediaciones de la basílica desde primera hora de la mañana, en una jornada que contó con un amplio horario de apertura para ejercer el derecho al voto, con colas de hasta 45 minutos. En el interior del templo se colocaron seis mesas, distribuidas por orden alfabético. Pasadas las 20 horas de la tarde se cerraron las urnas para proceder al recuento de votos hasta que, a las 20 horas, en el atril de la basílica de la Macarena se proclamó el nuevo hermano mayor.

Termina así un largo proceso electoral, especialmente intenso en el ámbito de la comunicación, en el que se ha hablado mucho sobre los proyectos de cada uno de los candidatos, quienes han difundido información de forma continua, de hacer actos con hermanos, con la prensa, de vídeos promocionales y todos con un mismo fin, volver a la hermandad a donde merece tras unos meses convulsos por la nefasta restauración de la Macarena por parte de Arquillo.

El hermano mayor electo estuvo en ABC para presentar su proyecto. Su principal es «recuperar la excelencia y restaurar tanto la imagen como el prestigio de la hermandad, que en los últimos tiempos se han visto comprometidos». Otro de ellos es es «devolver la hermandad a los hermanos» para recuperar la cercanía de los mismos con la institución y con la Virgen que, señala, se ha deteriorado en los últimos años: «El hermano se tiene que sentir querido, se tiene que sentir escuchado y se tiene que sentir como en casa. Lo luché mucho cuando fui oficial de junta con Manolo García y va a ser mi prioridad como hermano mayor si salgo elegido». También, para poder hacer frente a los costes de las grandes propuestas que plantea pese al descuento en las cuotas anuales que promete, plantea un sistema financiero que «optimice los ingresos y reduzca los gastos». Todo ello unido a cientos de ideas sobre patrimonio, cofradía, cultos, asistencia social, formación que ha ido desglosando a lo largo de las últimas semanas.

Estos son los nombres de los hermanos de la candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo:

-Hermano mayor: Fernando Fernández Cabezuelo

-Teniente hermano mayor: José Luis Vega Vázquez

-Consiliario 1º (Caridad y asistencia social): Manuel Rodolfo Campbell Caro

-Consiliario 2º (Asuntos económicos): Rafael Guil Sánchez

-Consiliario 3º (Culto, acólitos, coral, escolanía y ropero): Macarena Cano-Romero Moreno

-Consiliario 4º (Formación, juventud y biblioteca): Antonio Rubio García

-Fiscal 1º: Fernando Romero Fernández

-Fiscal 2º: Victoria Fernández-Cabezuelo Sainz de la Maza

-Mayordomo del Rosario: Agustín Alfonso Calvo

-Mayordomo de la Esperanza: Antonio José Carrasco Torres

-Secretario del Rosario: Rocío Sáez Millán

-Secretario de la Esperanza: José Javier de Tarno Sánchez

-Prioste del Rosario: Fernanda Sainz de la Maza Conesa

-Prioste de la Esperanza: Miguel González de la Bandera

-Diputado mayor de gobierno: José Antonio Peñalosa Vázquez