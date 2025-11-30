Suscríbete a
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

El candidato se ha impuesto a José Luis Notario y Pedro García

M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

El candidato Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido como nuevo hermano mayor de la Macarena. Ha ganado las elecciones frente a los otros dos candidatos presentados, José Luis Notario y Pedro García.

Los comicios de estas elecciones han contado con una elevada participación de ... hermanos, unida al importante crecimiento que ha experimentado la hermandad en los últimos años. Tanto es así que, en las elecciones de 2017, eran 10.400 los hermanos con derecho a voto; 12.000 en 2021 y casi 14.000 en 2025. Elevada participación en los comicios, la mayor de la historia de la hermandad, superando con creces a las de 2021 en 1.700 porque se han alcanzado los 5.300 votos.

