Suscríbete a
+Pasión

Entrevista

Francisco Arquillo: «La hermandad nos pidió que le pusiéramos a la Macarena unas pestañas como las de 1978»

El catedrático de Restauración de Obras de Arte detalla en exclusiva a este periódico su versión de todo lo ocurrido desde que la Virgen de la Esperanza fue retirada del culto en junio para ser intervenida

«La Virgen presentaba cambios formales y expresivos tras la actuación nocturna de dos personas»

«No tenemos ninguna llamada de la hermandad en el móvil de aquella madrugada»

«El estado de conservación de la Virgen es óptimo y no necesita una restauración»

El restaurador Francisco Arquillo Torres
El restaurador Francisco Arquillo Torres ABC
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vida de Francisco Arquillo cambió para siempre el sábado 21 de junio. Aquella mañana, la Macarena fue repuesta al culto tras los trabajos «de conservación y mantenimiento» realizados durante cuatro días por el equipo del profesor, catedrático de Restauración de Obras de Arte ... de la Universidad de Sevilla. El aspecto de la imagen estuvo lejos de lo esperado y desembocó en una crisis sin precedentes en la hermandad de la Madrugada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app