Un golpe severo para una economía de Andalucía que depende de turismo y servicios

Los acontecimientos de la última semana han roto abruptamente las previsiones económicas para 2020 . El Presupuesto de la Junta de Andalucía para este año preveía un crecimiento del 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB) y el Gobierno de España estimaba que la evolución del conjunto del país sería del 1,6%. Las consecuencias del rápido avance de la epidemia de coronavirus han dejado estas cifras en papel mojado. Aunque nadie se atreve aún a evaluar las consecuencias, existe ya el consenso de que el golpe será muy severo. La profundidad de las consecuencias dependerá de cuánto tiempo se deba prolongar el Estado de Emergencia.

«La política económica ha estado por detrás de esta crisis, nadie ha sido capaz de anticipar la gravedad del problema», advierte Santiago Carbó, catedrático de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada , que incide en que «el daño será muy importante». Hasta ahora España crecía más que sus socios europeos, pero el Covid 19 puede generar una recesión en toda la zona Euro de la que nuestro país no podrá abstraerse. «Habrá muchos sectores afectados y, si no se contiene la incertidumbre, también se reducirá el gasto de segmentos de la población que no están directamente golpeados, como ocurrió en 2008 con los funcionarios», apunta.

La Asociación de Empresarios Turísticos estima, por ejemplo, que las principales ferias y fiestas de Andalucía, desde la Semana Santa a los patios de Córdoba, mueven en torno al uno por ciento del PIB de toda la región (1.600 millones de euros). Si se pone el foco en todo el sector turístico, el porcentaje se eleva al 17%.

Andalucía tiene además una dependencia muy fuerte del sector servicios (más del 70% de los empleos) y una industria más débil que la del conjunto del país (12% del PIB frente al 16% del conjunto de España), lo cual la convierte en una zona más vulnerable a una crisis de estas características. «Hay que asumir que el impacto va a ser muy significativo tanto en Andalucía como en España , y la profundidad del daño dependerá de si esta situación remite en junio o va más allá», recuerda Carbó.

Entidades como la Confederación de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla ya han mostrado su «preocupación» por las «consecuencias económicas» de esta situación, y están reclamando a los poderes públicos «medidas compensatorias como aplazamientos de cuotas de autónomos y de tributos para un resarcimiento de las posibles pérdidas una vez pasada esta crisis».

Plan de choque

Carbó estima que es fundamental arbitrar un primer paquete de ayudas para los sectores más afectados, como el hotelero, las aerolíneas o las agencias de viaje, pero recuerda que las consecuencias directas e indirectas las sufrirán empresas de todos los sectores, lo que debe obligar a hacer políticas de apoyo para segmentos muy amplios del tejido productivo.

«Hay que arbitrar una acción común de la Unión Europea, lo cual hasta ahora no ha ocurrido, y alinear la respuesta con el resto de Gobiernos nacionales, porque la gravedad de la situación así lo requiere».

La economía andaluza ha crecido de manera ininterrumpida desde 2014. En 2019 -por primera vez desde el inicio de la recuperación- avanzó a un ritmo mayor al de la media nacional. Carbó cree que el impacto del Covid 19 será similar para Andalucía al del conjunto de España.

La Confederación de Empresarios de Andalucía, por su parte, ha calculado que la región perderá un 0,1% de su PIB cada mes mientras dure esta crisis. «Es una valoración muy prudente, p ero creemos que si se adoptan las medidas adecuadas se puede mitigar parcialmente el daño que sufrirá la economía», admite Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza. A su juicio, la emergencia sanitaria ha derivado en un parón de la economía que requerirá decisiones excepcionales. «En el seno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ya hemos pedido una simplificación y agilización de los procedimientos para realizar expedientes de regulación temporal de empleo, acortando plazos y procedimientos, ya que el cierre obligatorio de muchos negocios obliga a ello».

Esta simplificación de procedimientos debe ir acompañada de medidas que garanticen el apoyo financiero a aquellas empresas que, debido al cierre, puedan sufrir tensiones de liquidez . «Hay que asumir que la actividad de una buena parte del país estará detenida; debemos superar cuanto antes la crisis siguiendo las recomendaciones del Gobierno, pero también hay que propiciar que el tejido productivo tenga todo el respaldo posible para recuperar la normalidad tras unas semanas que serán muy duras», incide.

González de Lara también cree que debe haber una política fiscal muy ambiciosa con moratorias para las empresas afectadas de algunas de sus obligaciones fiscales y se han de utilizar bien los recursos de la Unión Europea para aportar crédito al tejido productivo.

Golpe al turismo

Aunque el daño será generalizado, habrá zonas especialmente afectadas, como la costa del Sol. La Asociación de Hosteleros de Málaga ya ha advertido de que la pasada semana ya se cancelaron casi todas las reservas, primero con la incertidumbre como motivo y ahora con la certeza de la suspensión de eventos, como el Festival de Cine en Español de Málaga. Esta patronal ya detectó descensos de facturación en establecimientos de hostelería durante marzo de hasta el 30%, principalmente por las anulaciones de grupos de turistas de fuera de España. González de Lara recuerda que las zonas que tienen una mayor dependencia del turismo extranjero sufrirán más, lo cual implica ser especialmente sensible con esta realidad para tratar de recuperar la situación previa al virus cuánto antes.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno admitió el sábado que el Gobierno andaluz aún no ha hecho una estimación exhaustiva de las consecuencias del Covid 19 en la economía andaluza, aunque ha dejado claro que «el impacto será muy severo». El Gobierno autonómico está diseñando un paquete de medidas de apoyo a pymes y autónomos que debe complementar las medidas que adopte el Gobierno de España . A su vez, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que será el próximo consejo de ministros el que articule un paquete de medidas económicas.

Para Francisco J. Tato, decano-presidente del Colegio de Economistas de Sevilla, es peligroso que el Gobierno «niegue la evidencia como antaño» y renuncie a bajar a «la realidad de miles de empresas que se han visto paralizadas y sin posibilidad de generar ingreso alguno». Este experto considera que las medidas adoptadas hasta ahora, como la línea de crédito de 400 millones de euros para el sector turístico, son «claramente insuficientes». Lo que de verdad necesitan las empresas es «un procedimiento ágil en lo laboral, que permita ajustar las plantillas a la realidad actual, sin que se vean afectados ni los trabajadores ni las empresas y que permita la continuidad de la actividad una vez que todo esto acabe». Si no se acortan los plazos para solicitar los expedientes de regulación temporal de empleo determinando que el cese de actividad es causa de fuerza mayor, habrá muchas empresas que tengan que declarar concurso de acreedores

En estos días hay también una preocupación especial entre los autónomos. La asociación ATA ha recibido en muy pocas horas más de 7.000 consultas y ha valorado las pérdidas en los próximos dos meses en más de 15.000 millones de euros. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya ha solicitado al Gobierno que suspenda las cotizaciones en el periodo que sea obligatorio cerrar los negocios. «A ingresos cero, cotización cero», ha subrayado Amor, que considera que en momentos excepcionales se requieren también medidas excepcionales. «Los autónomos no se pueden quedar en la cuneta», sentencia.