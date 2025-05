Coronavirus: Más de 350.000 trabajadores vuelven a la actividad en Andalucía sin mascarillas suficientes

Más de 350.000 trabajadores autómomos y asalariados de la construcción y la industria se han incorporado este lunes a sus puestos de trabajo tras finalizar el período de « cierre total» decretado por el Gobierno desde el domingo 22 de marzo . La vuelta al trabajo se ha producido con escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) exigidos para evitar contagios del Covid-19 por falta de existencias en el mercado mundial. Muchos de los pedidos que las empresas constructoras han hecho de mascarillas, guantes o gafas no llegarán hasta el día 20 o 26 de abril. Los sindicatos amenazan con parar las obras donde no haya EPI.

Construcción

La Federación de Empresarios de la Construcción (Fadeco ) de Andalucía calculan que el 60% de los 140.000 trabajadores del sector en el Régimen General (hay otros 50.000 autónomos) se han incorporado este lunes al tajo, lo que supone algo más de 85.000. Según la patronal, un porcentaje elevado de empresas del sector de la Construcción en Andalucía, cercano al 75%, han retomado su actividad en el día de hoy, «si bien lo han hecho con distintos niveles de intensidad en función de las específicas circunstancias de cada una de ellas y de las condiciones particulares de cada obra». De hecho, Fadeco prevé que hasta finales de esta semana o comienzo de la próxima no se alcanzarán niveles de actividad relativamente normales.

«En esta primera etapa de la reactivación de las obras, las empresas están centradas en la correcta planificación del regreso, tanto desde el plano documental, como, fundamentalmente el preventivo, al que las empresas están dedicando importantes esfuerzos de cara a evitar el inicio de obras que no cumplan con las medidas de seguridad adecuadas en base a la nuevas recomendaciones y directrices consensuadas por empresarios y sindicatos», indica Fadeco.

Los constructores subrayan que «el abastecimiento de equipos de protección individual, fundamentalmente guantes y mascarillas, aún no está resuelto , cuestión que preocupa especialmente a las empresas en la medida en que para garantizar una mínima continuidad en la actividad serán necesario el suministro de una importante cantidad de los mismos, dadas las especiales características de una actividad, la de construcción, en donde no siempre es posible mantener la distancia mínima de seguridad».

Fadeco indica que las empresas que habían hecho acopio de EPI antes de la crisis tienen mascarillas y guantes , pero el resto ha hecho pedidos que dan como fecha de entrega entre el 20 y 2l 26 de marzo. A pesar de ello, informa Fadeco que no se han producido en el día de hoy incidencias destacables, enfatizando el hecho de que el sector ha regresado al tajo de forma responsable.

José Miguel Sánchez Cano, secretario general de Construcción de CC.OO. de Andalucía , ha indicado «que muchas obras han empezado este lunes y otras lo harán el martes porque han estado preparando los mecanismos para poder hacerlo». A su juicio, se han reiniciado entre un 70% y un 75% de las obras «y no han sido más porque el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley a última hora de la noche del domingo por el que quedan suspendidas las obras de reforma y rehabilitación dentro de edificios o urbanizaciones con inquilinos».

En cuanto a los EPI, José Miguel Sánchez ha añadido que «como norma general se están repartido equipos de protección a los trabajadores. Se trata de mascarillas de usar y tirar. Nuestro temor es que no sabemos si habrá mascarillas para todos los días». Comisiones Obreras anuncia que en caso de que falten EPI en las obras lo denunciarán a Inspección de Trabajo en caso de que no haya representación sindical, y si la hay pararán la obra porque lo primero es la salud».

CC.OO. indica que existe mucho desconocimiento sobre el Real Decreto aprobado la noche del domingo, «por lo que estamos dándole la mayor difusión en redes sociales» y a través de la Fundación Laboral de la Construcción, donde están representados sindicatos y patronales, y de la que es vicepresidente en Andalucía José Miguel Sánchez.

Industria

En cuanto a la industria del metal, que engloba a 160.000 trabajadores de empresas aeronáuticas, mineras o de elevación de Andalucía, la patronal Fedeme ha indicado que este lunes ya estaban todas las empresas del sector funcionando, aunque con falta de guantes, gafas, mascarillas o impermeables, según su director gerente, Carlos Jacinto.

La compañía aeroespacial Airbus ha reiniciado este lunes su actividad en sus cuatro centros de Andalucía (dos en Sevilla, uno en Puerto Real y otro en El Puerto de Santa María), donde trabajan unos 6.200 empleados de Airbus Operaciones y Airbus Defense & Space, así como de subcontratas. La actividad en esos centros se paralizó la pasada semana y han vuelto a funcionar ahora con turnos entre los empleados y priorizando el teletrabajo. Hay un turno de 7 a 14 horas, y otro de 15 a 22 horas, lo que ayudará a reducir el número de personas en cada centro y evitar el contacto entre los dos equipos, al tiempo que facilita las tareas de desinfección. Al igual que Airbus han reiniciado la actividad otras empresas del sector aeronáutico, como Alestis o Aertec, entre otras.

Dentro de la industria también ha reanudado la actividad Renault, que tiene en Sevilla una planta que emplea a 1.100 trabajadores y fabrica cada año un millón de cajas de cambio. El presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos, anunció en una entrevista al ABC que no arrancarían las plantas sin medidas de protección para sus trabajadores. Los sindicatos han considerado que el regreso a la actividad de Renault es «precipitado», calificando de «temeridad» la decisión porque «supone un riesgo para la vida de las personas.

Autónomos

En lo que respecto a los autónomos, Rafael Amor, presidente de la Asociación que los aglutina en And alucía (ATA) , ha indicado que este lunes se han incorporado a trabajar más de 100.000, 50.000 de los cuales son del sector de la construcción. Amor ha criticado duramente el Real Decreto Ley que el Gobierno central aprobó la noche del domingo prohibiendo las obras en comunidades de vecinos. «¿Era necesario esperar hasta las 21,30 horas de un domingo para comunicar eso. Por otra parte, ¿acaso los supermercados no están llenos de gente y están abiertos?» , ha planteado el representante de los sindicatos, quien denuncia que «muchos de los autónomos con trabajadores no han podido volver hoy al tajo porque tenían obras de reforma dentro de edificios.

Amor recuerda que «la mayoría de autónomos no se han podido acogerse al cese de actividad porque no han podido esgrimiar causas de fuerza mayor, pero va a ser muy difícil demostrar que han perdido un 75% de sus ingresos porque la mayoría cotizan por módulos». En cuanto a la moratoria de las cuotas aprobada por el Gobierno para los autónomos, el presidente de ATA en Andalucía indica que no se pueden acoger a la misma quienes solicitaron el cese de actividad.

Empleadas de hogar

Otro colectivo que ha vuelto a sus trabajos es el de empleadas de hogar, de las que hay 42.000 dadas de alta en la Seguridad Social en Andalucía en el régimen especial del servicio doméstico, aunque según colectivos que las representan cifran en 200.000 las que no cotizan. Jacqueline Amaya, presidenta de la Asociación de Empleadas de Hogar en Sevilla , indica que ha habido muchas dudas sobre si este colectivo debía o no volver al trabajo hoy. Asimismo, ha indicado que muchas de estas empleadas de hogar han llegado a sus trabajos este lunes y se han encontrado sin medios de protección, como aguantes o mascarillas. «Algunas han gastado 5 euros en comprar una mascarilla que les durará como mucho algunos días», indica Amaya, quien denuncia «la desprotección en la que han quedado empleadas de hogar de andalucía que cuidaban a ancianos que han muerto por coronavirus, sin que ahora tengan derecho a un subsidio y además con un gran riesgo de que ellas mismas estén contagiadas»

Miguel Rus ABC Miguel Rus, presidente de los empresarios de Sevilla: «Es difícil gestionar una empresa a golpe de BOE» El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha considerado que la vuelta al trabajo de sectores como la industria, la construcción y otros servicios era «un paso necesario y un respiro para la economía «ya que considera que «la parada en seco de hace dos semanas ha sido muy difícil tanto de gestionar, como de valorar por su gran impacto económico». «Desde un primer momento, los empresarios nos hemos mantenido leales al Gobierno en todo lo relativo a preservar la salud y la seguridad de los ciudadanos, como objetivo fundamental en estos graves momentos y consideramos que la actividad empresarial permitida se puede realizar siguiendo todos los protocolos de seguridad para el trabajador», ha dicho en un comunicado. Así, Rus asegura que esa vuelta al trabajo se está haciendo con «todas las garantías», sin embargo i nsiste en que se están encontrando «dificultades» para hacerse con los medios de protección individual (EPI) necesarios. «Todos sabemos los grandes problemas que las propias administraciones están teniendo a la hora de conseguirlos y desde la CES hemos puesto en marcha un operativo para conseguir material y distribuirlo entre las empresas», añade. Pese a ello, los empresarios consideran que esta «aparente normalidad» en la vuelta al trabajo «no debe enmascarar el descontrol que, en la gestión de una empresa, conlleva el que, u nas horas antes de la apertura de los trabajos en la construcción, se publique un domingo por la noche en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nuevas restricciones en las obras». «Es difícil para el empresario hacer previsiones a golpe de BOE, por ello debemos hacer una llamada a la calma y a la reflexión de quienes toman las decisiones y tengan muy en cuenta el alcance de cualquier paso que tengan que dar», incide.