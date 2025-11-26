Suscríbete a
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla amplía su recorrido por Triana por las obras de Pagés del Corro

Seis sectores industriales andaluces pelean por lograr una Indicación Geográfica Protegida

La Junta apoya las iniciativas del mármol de Macael, el arte sacro de Sevilla, la joyería de Córdoba, la piel de Ubrique, los barriles de roble de las bodegas de Jerez y el calzado de Valverde

El arte sacro sevillano comienza el camino para conseguir la Indicación Geográfica Protegida (IGP)

Una muestra de joyería cordobesa, un sector que aspira a lograr la IGP
Una muestra de joyería cordobesa, un sector que aspira a lograr la IGP rafael carmona

S. E.

Seis sectores industriales andaluces con gran tradición están tramitando la declaración de Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello de distinción que le ofrece una ventaja competitiva. La Junta ha manifestado su apoyo a estas iniciativas tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha ... celebrado este miércoles, en vista de la oportunidad que ofrece la Unión Europea, que es la encargada de conceder este reconocimiento. Recientemente Bruselas ha abierto la puerta a actividades artesanales e industriales con calidad, renombre u otra característica determinada vinculada al lugar de producción, puedan contar con esta consideración más allá de los productos agroalimentarios.

