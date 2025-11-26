Seis sectores industriales andaluces pelean por lograr una Indicación Geográfica Protegida

Seis sectores industriales andaluces con gran tradición están tramitando la declaración de Indicación Geográfica Protegida (IGP), un sello de distinción que le ofrece una ventaja competitiva. La Junta ha manifestado su apoyo a estas iniciativas tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha ... celebrado este miércoles, en vista de la oportunidad que ofrece la Unión Europea, que es la encargada de conceder este reconocimiento. Recientemente Bruselas ha abierto la puerta a actividades artesanales e industriales con calidad, renombre u otra característica determinada vinculada al lugar de producción, puedan contar con esta consideración más allá de los productos agroalimentarios.

El apoyo de la Junta de Andalucía se concreta mediante la asistencia técnica y orientación en la preparación de las propuestas de Indicación Geográfica, no limitándose a la mera tramitación que le corresponde, acompañando a las agrupaciones de productores, que son quienes tienen que realizar la solicitud, en este procedimiento para tramitar el registro de una IGP del 'Blanco Macael' en el sector de la piedra y el mármol almeriense; del 'Arte sacro de Sevilla'; de la 'Joyería de Córdoba'; de la 'Piel de Ubrique' y del 'Sherry Casks' vinculados al Marco de Jerez, en la provincia de Cádiz; y del 'Calzado Artesanal de Valverde del Camino', en la provincia de Huelva.

La Unión Europea establece un sistema de reconocimiento a nivel europeo a través de IGP que resultará beneficioso para los consumidores, al mejorar la concienciación respecto a la autenticidad de los productos y provocará un efecto económico positivo en las microempresas y las pymes al reforzar la competitividad, con una repercusión positiva en el empleo, el desarrollo y el turismo en las zonas rurales. También facilitará el acceso a los mercados de terceros países a través de acuerdos comerciales.

El procedimiento que establece se divide en dos etapas, una primera nacional y otra posterior europea, donde la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea concede o deniega la inscripción de la Indicación Geográfica en el Registro de la UE. En el caso de España, es la Oficina de Patentes y Marcas el órgano competente para las indicaciones geográficas cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad o ciudad autónoma.

El Reglamento europeo marca el 2 de diciembre de 2025 como la fecha a partir de la cual se podrán realizar las solicitudes que iniciarán el procedimiento para la consecución de las nuevas indicaciones geográficas. La Consejería de Industria, Energía y Minas es el organismo designado en Andalucía para la gestión de las IGP de productos artesanales e industriales, sin perjuicio de las competencias en materia de artesanía por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Blanco Macael de Almería

Conocido como el oro blanco de Andalucía, el mármol blanco extraído de la Sierra de Filabres en Almería es una piedra natural emblemática e íntimamente relacionada con la historia y la cultura andaluza, como muestra su protagonismo en algunas de las joyas arquitectónicas de Andalucía, entre las que destaca la arquitectura andalusí y particularmente su utilización en las 124 columnas y fuente del Patio de los Leones en la Alhambra de Granada.

No obstante, sus raíces son incluso anteriores y se manifiestan a lo largo de los siglos, con gran utilización por el Imperio Romano y edificios emblemáticos como el teatro romano de Mérida, la Mezquita de Córdoba, el Palacio de Madinat al-Zahara y el Palacio Real, entre otros muchos. Sus características armónicas y elegantes, que alternan tonalidades blancas y grises, hacen que su uso sea apreciado hoy día por arquitectos e interioristas de todo el mundo, constituyéndose como uno de los productos naturales más reconocidos y reconocibles dentro de la industria de la piedra y el mármol de Almería.

El plan de cadena de valor Crece Industria de la piedra y mármol, promovido por la Consejería de Industria, Energía y Minas, se centra precisamente en reforzar la industria de la piedra y el mármol y acompañar a las entidades del sector a afrontar los retos y oportunidades que enfrentan. Entre sus objetivos, se encuentra potenciar la expansión comercial en el mercado europeo e internacional, así como la diferenciación por calidad y origen del producto.

Una cantera de mármol en la Sierra de Macael abc

Arte sacro de Sevilla

Andalucía, y particularmente Sevilla, cuenta con una larga tradición de bordadores, escultores, tallistas, orfebres y otros oficios que han desarrollado y mantienen hoy día un rico patrimonio cultural del que en muchos casos son depositarias hermandades y cofradías. Consciente de su transcendencia social, cultural, turística, económica y religiosa, desde la Junta se vienen desplegando diferentes iniciativas que tienen incidencia en el sector de la artesanía y los oficios vinculados al arte sacro, con los que se comparte la vocación de proteger y divulgar nuestro patrimonio cultural, entre las que cabe destacar la concesión de subvenciones para la conservación-restauración de bienes muebles del patrimonio cultural de carácter religioso en Andalucía, promovidas desde el año 2020 por la Consejería de Cultura y Deporte, y las dirigidas a las pymes y asociaciones artesanas, convocadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con el objetivo de mejorar la competitividad, la digitalización y el crecimiento sostenible del sector artesano en Andalucía.

Joyería de Córdoba

La tradición joyera relacionada íntimamente con su cultura e historia en Andalucía tiene a Córdoba como epicentro de sus actividades. Como muestra de ello, Andalucía cuenta con 730 empresas dedicadas al sector de la industria de la joyería que abarca los diferentes eslabones de su cadena de valor, de las cuales el 63% tienen su sede en Córdoba. Producto de la fusión de culturas, los joyeros cordobeses representan un patrimonio intangible que, sin perder su esencia ha sabido explorar nuevos ámbitos de desarrollo, encontrándose en un proceso de transformación industrial, sustentado en actores y entidades que vienen jugando un papel esencial como la Asociación de Joyeros de Córdoba, el Parque Joyero de Córdoba, o la Escuela de Joyería de Córdoba de la Junta de Andalucía, centro de referencia nacional de joyería y orfebrería de Córdoba, que han contribuido a ese notable cambio en los métodos de producción de gran parte de las empresas de joyería andaluza.

Piel de Ubrique

El sector de la marroquinería andaluza lidera ampliamente el sector español en cuanto a número de empresas y personas empleadas, con más de 500 empresas registradas que supone el 31% a nivel nacional. Ubrique y la comarca de la Sierra de Cádiz concentran gran parte de las firmas manufactureras dedicadas al desarrollo y producción en serie de artículos de piel, representando el 80% del conjunto andaluz.

Además, como rasgo característico del sector, ocho de cada diez empresas tienen menos de diez trabajadores y destacan por su herencia e influencia artesanal. La actividad principal está focalizada en la prestación de servicios de producción para terceros, fundamentalmente grandes marcas del sector de la moda de reconocido prestigio a nivel internacional.

Este tejido empresarial se ha especializado en un segmento de alta calidad. De hecho, los estándares que ofrecen cuando realizan servicios de fabricación para terceros son muy elevados, de ahí la estrecha relación con el sector del lujo. Además, el 75% de la marroquinería que se produce en la Sierra de Cádiz se exporta, por lo que su tejido empresarial constituye un claro ejemplo de internacionalización.

Uno de los bolsos fabricados en Ubrique abc

Sherry Casks del Marco de Jerez

La historia de los Sherry Casks (barril de madera de roble que ha contenido jerez) tiene una vinculación directa con el devenir comercial de los vinos del Marco de Jerez, ya que, con su gran expansión comercial en el siglo XIX a través del Reino Unido, es cuando se empiezan a usar las botas que habían contenido el vino de Jerez a lo largo de su crianza y exportación para la crianza de bebidas espirituosas, y particularmente de whisky escocés. De esta manera, las botas impregnadas de los sabores y aromas de los vinos de Jerez les aportaban nuevos matices de los que carecían antes de su paso por las mismas.

En los Sherry Casks confluye no sólo la tradición del envinado de las botas, sino su fabricación en las tonelerías. En éstas reside igualmente una parte importante de esa cultura del jerez, ya que la fabricación de las barricas que contienen el vino durante su crianza han forjado durante siglos uno de los gremios más simbólicos de la ciudad de Jerez como es el de los toneleros, cuya actividad de fabricación y reparación de la bota jerezana se encuentra a camino entre el oficio y el arte.

Los botos de Valverde del Camino

El municipio de Valverde del Camino en Huelva es poseedor de una larga tradición histórica en la fabricación de calzado, documentada desde el silgo XIX, que llega a la actualidad como un valor añadido a la calidad de sus productos y a una singularidad que se identifica dentro y fuera de Andalucía como marca de reconocido prestigio.

El auge comenzó con la manufactura de botas para minería y equitación, extendiéndose a calzado de trabajo y moda. La localidad se convirtió en un referente nacional por su calidad, diseño y durabilidad destacando en la producción de los reconocidos «botos de Valverde», de elaboración totalmente artesanal.

Las actividades que supone la fabricación de este producto se recogen dentro de los planes de cadena de valor Crece Industria Textil, Cuero y Calzado en Andalucía, en los que se impulsa el desarrollo de esta actividad en Andalucía. En este sentido, entre los objetivos acordados se halla potenciar su expansión comercial e internacional a través de la difusión de su diferenciación por la calidad de los productos y experiencia, lo que se incardina con la aspiración de la consecución de la Indicación Geográfica Protegida.