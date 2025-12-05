Suscríbete a
La inversión en ciencia, un desafío que exige cooperar a todos los niveles

El estudio 'Objetivo Innovación' de APD y CTA alerta de que la UE pierde terreno con respecto a los grandes bloques geopolíticos del planeta. En la presentación de este documento Eloísa del Pino y Cristina Garmendia ofrecieron claves de futuro

Eloísa del Pino, presidenta del CSIC
Eloísa del Pino, presidenta del CSIC

M.Rojo

El CSIC es el organismo público de investigación más grande del país, con 17.000 personas distribuidas por todas las comunidades autónomas. «En Andalucía somos 2.500 profesionales, con centros como el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el Instituto de la Grasa o la ... finca experimental La Mayora; e invertimos 200 millones de euros al año, habiendo duplicado la financiación en la última década», apunta su presidenta, Eloísa del Pino. Su diagnóstico es claro: situar a Europa al nivel de Estados Unidos y China en términos de innovación es un reto de enorme magnitud «que requiere la colaboración público-privada». El CSIC ha emprendido este camino. «Ahora no solo transferimos conocimiento, sino que cocreamos en colaboración con las empresas». En los dos últimos años, compañías de todos los sectores han presentado casi 150 retos —desde el empaquetado de productos hasta la digitalización de procesos— «en los que trabajamos juntos en la búsqueda de soluciones y financiamos parte de estos proyectos de colaboración».

