Javier Solís, experto inmobiliario: «Antes de comprar un piso, pide las actas comunitarias para ver si hay vecinos morosos»

Comprar una vivienda es, para muchas personas, la inversión más importante de su vida. Sin embargo, tomar la decisión de adquirir un piso sin la información adecuada puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza. El experto inmobiliario Javier Solís, conocido en TikTok como @javiersolis_inmo, ha compartido recientemente algunos consejos que pueden ahorrarte miles de euros y, sobre todo, preocupaciones innecesarias.

En uno de sus últimos vídeos más recientes, Solís explica: «No compren nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas. Atento a la tercera porque te puede salvar de un gran disgusto». Según el experto, estos tres pasos son fundamentales para garantizar que la inversión sea segura y no conlleve problemas ocultos.

♬ sonido original - Experto Inmobiliario @javiersolis_inmo No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas, atengo porque la tercera te puede salvar de un gran disgusto. 1- Comprueba afectaciones en urbanismo, mucho cuidado con esto porque quizá vas a comprar algo que esta destinado a derruirse 2– Que un buen arquitecto revise el estado de la vivienda, por mucho que te digan que el edificio a pasado la IT, no deja de ser una inspección visual, que venga un arquitecto y te diga cuales son las instalaciones que primero te tocara cambiar como agua, electricidad etc., mucho mejor detectarlo a tiempo y no llevarte el susto que te cueste de miles de euros. 3- P#ide siempre las actas de la comunidad, te pueden poner excusas para no dártelas o decirte que no las tienen, pero estas en tu derecho de verlas, así que qué te las consigan, Hay te sale todo, lo que te vas a encontrar, por ejemplo, vecinos morosos desde hace años, vecinos que se dedican a actividades ilícitas o posibles derramas que no están aprobadas, pero están apunto de aprobarse de decenas de miles de euros y esto créeme te puede salvar de un gran problema La tranquilidad tuya y de tu familia no tiene precio. Sígueme para mas contenido inmobiliario #javiersolis_inmo

Revisa las posibles afectaciones urbanísticas

El primer punto que destaca el experto inmobiliario tiene que ver con el planeamiento urbanístico. Muchas inmobiliarias se limitan a pedir la nota simple de la vivienda, pero no investigan si el edificio o la finca tiene alguna afectación urbanística.

Solís advierte: «Mucho cuidado con esto porque quizás vas a comprar algo que esté destinado a derruirse». La solución es sencilla, acercarte al ayuntamiento y solicitar la información de manera oficial, ya sea por teléfono o concertando una cita con el arquitecto municipal.

Pide la opinión de un arquitecto independiente

Aunque el edificio haya pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), Javier Solís advierte que esta revisión es únicamente visual. No garantiza el estado real de las instalaciones ni los posibles gastos que pueden aparecer a corto o medio plazo.

Como él mismo explica: «Que venga un arquitecto y te diga cuáles son las instalaciones que primero te tocará cambiar, como agua, electricidad, etc. Mucho mejor detectarlo a tiempo y no llevarte un susto que te cueste miles y miles de euros». Y es que este pequeño gasto antes de firmar puede ahorrarte miles de euros en reparaciones futuras y darte una visión real del estado de la vivienda.

Solicita siempre las actas de la comunidad de vecinos

El tercer consejo es, en palabras de Javier Solís, el más importante y el que puede salvarte de un gran disgusto: pedir las actas de la comunidad de propietarios.

Aunque a veces intenten ponerte excusas para no entregarlas, la ley te da derecho a consultarlas como futuro comprador. En ellas aparece información vital, como:

Vecinos morosos que llevan años sin pagar sus cuotas, lo que puede repercutir en mayores gastos para el resto.

Actividades ilícitas dentro de la comunidad, que pueden afectar a la convivencia y a la reputación del edificio.

Derramas extraordinarias pendientes de aprobación, que en muchos casos suponen decenas de miles de euros por vecino.

«Ahí te sale todo lo que te vas a encontrar… y esto créeme que te puede salvar de un gran problema. La tranquilidad tuya y de tu familia no tiene precio», explica Solís. Detectar estos problemas antes de la compra puede marcar la diferencia entre una inversión segura y un error que te puede costar miles de euros.

La importancia de informarse antes de comprar un piso

Y es que en un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, la emoción por cerrar una operación puede llevar a pasar por alto detalles fundamentales. Pedir asesoramiento profesional, contrastar información en organismos oficiales y revisar documentación comunitaria son pasos sencillos que cualquier comprador debería dar antes de comprometerse con una hipoteca.

Al final, comprar un piso no solo implica mirar el número de habitaciones o la ubicación. También supone entender el contexto legal, técnico y vecinal en el que se encuentra esa vivienda.

Más temas:

Vivienda

Informaciones