La Fundación Unicaja crea un 'holding' inversor con 180 millones contra el problema de la vivienda

La Fundación Unicaja ha presentado este jueves en su sede de Málaga un nuevo 'holding' con el que pretende combatir la escasez de vivienda en Andalucía, sobre todo centrándose en aportar soluciones para los jóvenes con promociones de VPO en zonas singulares. La nueva entidad, ... de nombre Fundatia, esta dotada con 180 millones de euros para desarrollar inversiones en varias líneas de negocio.

El presidente de la entidad, José María Domínguez, ha relatado que la Fundación Unicaja es la poseedora del 31,22% del capital de Unicaja Banco. El máximo accionista y de ahí provienen la mayoría de los ingresos. El 80% de los ingresos de la Fundación es procedente de los dividendos de esas acciones, que representan 112 millones de euros.

Pero además, la Fundación tiene otras vertientes como el Fundology para promover proyectos de emprendimiento. «Van entre los 50.000 y los 400.000 euros», ha aseverado Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja. Además, tiene un 40% de las acciones de la UTAMED, la universidad donde Vocento es también socio inversor, y es la propietaria del Unicaja de Baloncesto.

El patrimonio actual de la Fundación Unicaja, según los datos aportados por el presidente, están por encima de los 2.186 millones de euros. Y ahí la Fundación se plantea, en palabras de su presidente, el reto de «incrementar la labor social y realizar nuevas actividades de forma eficaz para contribuir al desarrollo» de su ámbito social de actuación, que es Andalucía. Con esta vocación alumbran Fundatia.

El nuevo 'holding' inversor está creado para potenciar el desarrollo del tejido empresarial andaluz, diversificar los ingresos anuales de la Fundación Unicaja y promover la vivienda social en Andalucía. Para ello, se van a articular tres líneas de negocio diferenciadas.

La primera es invertir en empresas no cotizadas con participación estable, que puedan réditos. En línea es donde encajan proyectos como la Universidad digital de Andalucía (UTAMED). «Se sumarán otras participaciones», ha añadido Domínguez.

En ese segmento de negocio, el director general, ha explicado que Andalucía es el ámbito de actuación y que hay más de 1.000 empresas en estos momentos en las que se puede invertir para tener participaciones. Fuera de las emergentes con vocación social a las que se dedica ya Fundalogy.

La segunda es las participación en activos financieros, tanto líquidos como alternativos en carteras de renta fija y gestión activa. Y, por último, la tercera, y más compleja, es la promoción inmobiliaria sostenible y con unas características muy determinadas. Las viviendas, una vez construidas, pasarán a una sociedad arrendadora.

Incremento de patrimonio

Ahí es donde se articula una estructura financiera de 180 millones de euros de patrimonio, que pretende alcanzar en solo tres años a 350 millones de euros de patrimonio. Dentro de ahí está LiveUpp, el instrumento por el que se van construir estas viviendas sociales bajo el concepto 'smart living'.

«Estas promociones contendrán el corazón de la fundación con espacios de exposiciones, co-working o zonas deportivas. Es una lanzadera para los jóvenes en Andalucía con VPO en espacios singulares de la geografía andaluza», ha asegurado Sergio Corral. Por el momento, mientras el 'holding' la previsión es de dotar a la cartera de inversión para la construcción de estas promociones de unos 10 millones de euros al año. La mayor parte de la financiación no será con recursos propios de la fundación bancaria.

Ya se está planteando un par promociones en distintas provincias andaluzas. Serán la piedra de choque para ver las opciones de negocio y el formato que se le da. «Estamos en prospección de alternativas potenciales y localizaciones singulares, que tienen que ser espacios como primera línea de playa o centros históricos. Tenemos que arrancar y ver si es factible. Ya con la primera promoción sabremos si la idea es viable y se ajusta a los presupuestado», ha apuntado el presidente de la Fundación Unicaja.