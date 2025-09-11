Suscríbete a
ABC Premium

La Fundación Unicaja crea un 'holding' inversor con 180 millones contra el problema de la vivienda

La nueva entidad se llama Fundatia tiene una previsión de crecer hasta los 350 millones en 2028 también con inversión en empresas y activos financieros

LiveUpp será el instrumento usado para generar promociones de VPO en zonas singulares de la geografía andaluza

El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, con el presidente de la Fundación, José María Domínguez, y el secretario Manuel Atencia en la presentación
El director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, con el presidente de la Fundación, José María Domínguez, y el secretario Manuel Atencia en la presentación Francis Silva

J. J. Madueño

Málaga

La Fundación Unicaja ha presentado este jueves en su sede de Málaga un nuevo 'holding' con el que pretende combatir la escasez de vivienda en Andalucía, sobre todo centrándose en aportar soluciones para los jóvenes con promociones de VPO en zonas singulares. La nueva entidad, ... de nombre Fundatia, esta dotada con 180 millones de euros para desarrollar inversiones en varias líneas de negocio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app