Suscríbete a
ABC Premium

Emerita presenta sus proyectos en Andalucía al embajador de Canadá

La firma comparte novedades a representantes canadienses en una visita a su oficina en Sevilla

Andalucía declara 'inversión estratégica' un proyecto minero con el informe en contra de dos consejerías

Personal de Emerita sobre el terreno en una imagen de archivo
Personal de Emerita sobre el terreno en una imagen de archivo abc

ABC

Emerita Resources ha recibido este miércoles Jeffrey Marder, embajador de Canadá en España y Andorra, y al Martin Arseneault, primer secretario del embajador, en su oficina de Sevilla.

Según indica la compañía, revisarán durante este encuentro el avance de sus inversiones en Andalucía ... y cómo puede afectar la normativa sobre metales críticos de Europa y Canadá, «además de proporcionar información actualizada sobre el proceso judicial de Aznalcóllar».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app