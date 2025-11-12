Emerita presenta sus proyectos en Andalucía al embajador de Canadá

Emerita Resources ha recibido este miércoles Jeffrey Marder, embajador de Canadá en España y Andorra, y al Martin Arseneault, primer secretario del embajador, en su oficina de Sevilla.

Según indica la compañía, revisarán durante este encuentro el avance de sus inversiones en Andalucía ... y cómo puede afectar la normativa sobre metales críticos de Europa y Canadá, «además de proporcionar información actualizada sobre el proceso judicial de Aznalcóllar».

Además, la firma presentará la tecnología que tiene previsto adoptar en su proyecto Iberian Belt West (IBW). «Los impactos sociales y económicos positivos de los proyectos también serán un punto clave de debate con el embajador», han argumentado desde la firma en una nota de prensa. En el caso de que obtuviera los permisos necesarios en el futuro, el Iberian Welt Best se llevaría a cabo entre Puebla de Guzmán y Paymogo (Huelva). El objetivo de la minera es extraer zinc, plomo, cobre, oro y plata con una inversión que, según indican, alcanzará los 350 millones. «Es un honor para nosotros recibir al embajador y a su primer secretario, y agradecemos el interés y el apoyo del representante del Gobierno canadiense en España para impulsar nuestras importantes y sustanciales inversiones en la región», ha valorado David Gower, geólogo profesional y director ejecutivo de Emerita.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Imagen