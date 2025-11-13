Suscríbete a
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Banco Sabadell eleva este año un 18% la financiación a empresas en Andalucía hasta los 160 millones

La entidad logra un beneficio récord de 1.390 millones entre enero y septiembre a pesar de la opa de BBVA

González-Bueno: «Banco Sabadell está preparado para crecer más y convertirse en el mejor banco de España»

El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno y el presidente de la entidad, Josep Oliu
S. E.

El Banco Sabadell ha presentado este jueves los resultados del tercer trimestre cuando ha logrado un beneficio neto acumulado de 1.390 millones, lo que representa un incremento del 7,3% interanual y, además, supone un nuevo resultado récord para la entidad entre enero ... y septiembre. Estos datos llegan después del fracaso de la opa de BBVA que se cerró con el rechazo de la mayoría de los accionistas.

