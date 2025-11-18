Suscríbete a
ABC Premium

coyuntura

BBVA Research prevé que Andalucía crezca por encima de la media española en 2025 con el turismo como motor

Vaticina la creación de 180.000 puestos de trabajo en dos años, con especial incidencia en Málaga y Sevilla

Francisco Javier Jerez Basurco, director de la Territorial Sur de BBVA, y Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA
Francisco Javier Jerez Basurco, director de la Territorial Sur de BBVA, y Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA juan flores
Noelia Ruiz

Noelia Ruiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

BBVA Research prevé que la economía de Andalucía crezca un 3,2% en 2025 impulsada por el turismo como motor, el dinamismo del consumo privado, el comportamiento de las exportaciones y el empleo.

El PIB avanzaría por encima del dato nacional (3%) en este ... año, mientras que la estimación de este servicio de estudios apunta a evolucionaría al 2,3% en 2026, misma cifra que la esperada para el conjunto del país.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app