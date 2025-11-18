BBVA Research prevé que Andalucía crezca por encima de la media española en 2025 con el turismo como motor

BBVA Research prevé que la economía de Andalucía crezca un 3,2% en 2025 impulsada por el turismo como motor, el dinamismo del consumo privado, el comportamiento de las exportaciones y el empleo.

El PIB avanzaría por encima del dato nacional (3%) en este ... año, mientras que la estimación de este servicio de estudios apunta a evolucionaría al 2,3% en 2026, misma cifra que la esperada para el conjunto del país.

Así lo han indicado durante la presentación del informe 'Situación Andalucía. Segundo Semestre 2025', presentado este martes por Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, y Francisco Javier Jerez, director territorial Sur de BBVA.

Una de las principales consecuencias de esta evolución será su impacto en el empleo: se prevé que se creen hasta 180.000 puestos de trabajo entre 2024 y 2026. El avance de la afiliación se encuentra por encima de la media nacional y, claramente, hay un fuerte protagonismo de las áreas metropolitanas de Sevilla y Málaga.

Dentro del mercado laboral, el dinamismo del sector público, las actividades profesionales y el comercio están compensando la moderación del empleo agrícola e industrial.

Por su parte, el sector servicios mantiene el tirón, aunque con menor intensidad que en 2024, mientras que el consumo de los hogares andaluces también crece, apoyado en la mejora de las rentas salariales reales. El gasto total con tarjeta aumentó un 11,2% en 2024 y avanza un 8,9% en lo que va de 2025, con especial protagonismo de las compras en grandes superficies, ocio, restauración y hogar.

La industria no despega: sigue por debajo de 2019

Por el contrario, la industria andaluza se mantiene por debajo de los niveles de 2019. Los bienes intermedios y la energía muestran un comportamiento más débil, mientras que los bienes de equipo son el único segmento con algo de dinamismo, según explican los expertos en macroeconomía del banco.

En cambio, la construcción aporta señales positivas: los visados de vivienda nueva crecen un 10,9% interanual en los ocho primeros meses de 2025 y los créditos hipotecarios aumentan un 35% en el año, anticipando una mejora de la inversión residencial en 2026.

Entre los factores que apoyarán el crecimiento se encuentran la caída en los precios del petróleo y el avance de las energías renovables, que mejoran la competitividad y el poder adquisitivo de los hogares. La inflación media anual se mantendría en torno al 2%, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo. Además, los salarios pactados en convenio crecerán por encima del 3%, reforzando el consumo privado. La reducción de los tipos de interés permitirá que sectores intensivos en financiación, como la construcción y el inmobiliario, mantengan su dinamismo. En este contexto, los visados de obra no residencial repuntan y la afiliación en el sector aumenta alrededor del 1,5% intertrimestral en los primeros meses del año.

La economía andaluza también muestra una mayor capacidad de crecimiento del sector servicios, apoyada en el avance de la inmigración y los aumentos de la productividad por hora trabajada. El peso del turismo y las actividades empresariales vinculadas a la digitalización y la energía están impulsando la inversión y el empleo de mayor valor añadido.

La política fiscal apoyará el crecimiento

Hasta septiembre de 2025 se han licitado y concedido en Andalucía 6.690 millones de euros ligados al Plan de Recuperación (3,1% del PIB regional de 2024). La Junta de Andalucía prevé para 2026 un aumento del gasto público por encima del PIB nominal, reforzando plantillas en sanidad y educación, y manteniendo rebajas fiscales. Este margen presupuestario, junto con una deuda moderada, permite a la comunidad afrontar con solidez los retos de la transición digital y energética.

Según BBVA Research, la ejecución de los fondos europeos podría acelerarse hasta completar el 100% de las inversiones financiadas con transferencias antes de agosto de 2026 en el escenario más favorable. Esto impulsaría el crecimiento a medio plazo y contribuiría a una mejora estructural de la productividad y el empleo en la región.

Los cuellos de botella

Aunque Andalucía se encuentra en una senda de expansión, todavía afronta algunos desafíos. La apreciación del euro podría afectar a la competitividad exterior, mientras que el repunte de los precios de la electricidad desde abril añadiría tres décimas a la inflación y restaría una décima al crecimiento del PIB en 2025.

La recuperación del sector del automóvil sigue siendo lenta y el mercado de la vivienda mantiene tensiones por falta de oferta, especialmente en áreas urbanas. La escasez de mano de obra en algunos sectores, como la construcción y determinados servicios, limita la productividad y eleva los costes laborales. La estimación de BBVA Research es que, ahora mismo, se crean el doble de nuevos hogares que de vivienda.

El sector agrario, clave para la comunidad, ha logrado estabilizarse tras superar los peores efectos de la sequía. El valor añadido agrario recuperó niveles previos en 2024 y los 'stocks' de aceite de oliva se han normalizado tras una campaña de 1,4 millones de toneladas, aunque los precios más bajos limitan los avances de la rentabilidad de los productores.

Por último, el economista jefe de BBVA ha considerado que Andalucía encara los próximos años con «una economía más equilibrada, un crecimiento sostenido y una base sólida« para seguir reduciendo las brechas en empleo y renta per cápita.