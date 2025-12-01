Suscríbete a
AGR inaugura la primera planta agroindustrial de biometano con inyección directa a la red de Andalucía

La firma proyecta 30 proyectos en España para los próximos años

Plantación de olivo, simbolizando los beneficios de la planta al medio ambiente. abc

S.E.

La empresa pionera de biometano en Andalucía, AGR Biogás, ha inaugurado este lunes en el municipio granadino de La Calahorra la primera planta agroindustrial de biometano en Andalucía con inyección directa a la red gasística general, por lo que será la primera ... vez que se suministre en la comunidad este gas de origen renovable listo para el consumo por parte de la industria y los hogares.

