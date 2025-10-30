Suscríbete a
Tras la tormenta, la poesía vuelve a brotar en la Feria del Libro

Los versos de Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López celebran la palabra en el encuentro Hispalit

Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López, con la escritora Mercedes Duque durante la charla.
Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López, con la escritora Mercedes Duque durante la charla. Manu Gómez
Paula Guerrero

Paula Guerrero

Sevilla

Los Jardines de Murillo abrieron ayer aún con el temblor húmedo de la tormenta. Tras el cierre forzoso del miércoles —cuando la lluvia y el viento hicieron imposible mantener la Feria del Libro abierta—, este jueves el recinto recuperó una cierta calma. No del ... todo: el albero, convertido en barro espeso, obligaba a esquivar charcos; los tablones de madera servían de improvisadas pasarelas y las ramas caídas recordaban la violencia de la víspera. Pero entre los puestos, los libreros parecían respirar aliviados. El aire olía a tierra mojada, y esa humedad, incómoda para el público, era casi un regalo para quienes llevaban días sacudiendo el polvo de los ejemplares. A pesar del frío y del horario lectivo, las casetas se fueron llenando de visitantes curiosos. Las presentaciones, sin embargo, mantenían su discreto pulso: espacios donde se detiene el ruido y solo quedan las palabras. Aunque, a decir verdad, estos pasaban completamente desapercibidos y eran muy pocos los curiosos que se quedaban a las charlas. Uno de esos encuentros fue el Hispalit, que reunió a Carlos Marzal y Mª Ángeles Pérez López, con la escritora Mercedes Duque como moderadora.

