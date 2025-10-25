Suscríbete a
'Horizonte artificial', el debut de Maxi Iglesias como escritor que ha presentado en la Feria del Libro de Sevilla

El actor ha firmado ejemplares de su primera novela, un libro que nace como «un regalo personal» y un nuevo reto creativo en su carrera

Maxi Iglesias junto a su libro, 'Horizonte artificial'
Maxi Iglesias junto a su libro, 'Horizonte artificial'
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Maxi Iglesias es uno de esos rostros que gran parte de España conoce. El madrileño ha formado parte de tramas en 'Los Protegidos', 'Física o Química', 'Velvet', 'Valeria', 'Matices', 'Punto Nemo' o 'Torrente 5: Operación Eurovegas', e incluso otras en teatros y musicales. ... Ahora, el actor suma una nueva faceta a su carrera: la de escritor. Lo hace con 'Horizonte Artificial', su primera novela, una obra que ha presentado esta tarde en la Feria del Libro de Sevilla, en un acto conducido por el popular presentador Jorge Jaime Lora.

