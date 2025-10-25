'Horizonte artificial', el debut de Maxi Iglesias como escritor que ha presentado en la Feria del Libro de Sevilla

Maxi Iglesias es uno de esos rostros que gran parte de España conoce. El madrileño ha formado parte de tramas en 'Los Protegidos', 'Física o Química', 'Velvet', 'Valeria', 'Matices', 'Punto Nemo' o 'Torrente 5: Operación Eurovegas', e incluso otras en teatros y musicales. ... Ahora, el actor suma una nueva faceta a su carrera: la de escritor. Lo hace con 'Horizonte Artificial', su primera novela, una obra que ha presentado esta tarde en la Feria del Libro de Sevilla, en un acto conducido por el popular presentador Jorge Jaime Lora.

'Horizonte artificial' gira en torno a uno de los empresarios de la industria textil más poderosos del país y a su hija Mónica, directora ejecutiva de la compañía familiar. En el momento en que una serie de irregularidades financieras desatan una crisis internacional, todas las sospechas recaen sobre ella. Acompañada por su asistente Beatriz, Mónica emprende un viaje a Bruselas para intentar salvar la reputación de la empresa y la suya propia, sin imaginar que ese vuelo marcaría un punto de no retorno.

Este thriller empresarial llegó a las librerías el pasado jueves 29 de mayo, y nació como punto de inflexión en su vida: «Es verdad que hago muchas cosas, quizá demasiadas. Estaba en un momento en el que quería parar y escribir. En los rodajes se echan muchas horas, apenas tienes tiempo para ti. Por eso, es un regalo que me he hecho a mí mismo, porque me he regalado tiempo«.

De interpretar historias a crearlas

Durante la presentación, Iglesias habló del proceso de documentación del libro y de su interés por reflejar con realismo el mundo empresarial, destacando cómo «he investigado mucho toda la estructura a nivel logística, el diseño, el I+D… Estudié comercio e hice una FP. Por cierto, aprovechó para recomendar las FP, porque la mayoría de mis compañeros están trabajando, y a mí me sirvió muchísimo».

No era la primera vez que el madrileño visitaba Sevilla. Ya lo hizo en 2015, durante un rodaje, y al año pasado, cuando grabó en Conil y pasó por aquí antes de volver a la capital. Maxi no pudo evitar expresar el cariño tan especial que guardaba a la ciudad, y aprovechó para disculparse por «las pintas», bromeó refiriéndose a su look actual, al llevar el pelo rapado: «Estoy haciendo una serie en la que soy sargento en la Armada, de verdad, os prometo que no he robado un banco».

A lo largo de la charla, el protagonista también habló sobre los prejuicios a los que se enfrenta un actor que decide escribir, admitiendo que «me daba cosa que la gente dijera: ¿pero si este es actor?«. »A mí ya me dan caña por las series y películas que hago… Con un libro iba a pasar igual«. Por eso, además de estudiar comercio, Maxi Iglesias se ha examinado para obtener la licencia de piloto, porque «quería documentarme bien para que la historia fuera lo más real posible».

El autor reconoció que escribir le ha resultado un proceso «terapéutico», y adelantó que ya trabaja en un nuevo proyecto literario. Asimismo, compartió sus lecturas actuales: 'Gracias', de Ibon Martín, y 'El susurro del fuego', de Javier Castillo, también presentado el pasado jueves en esta edición de la Feria.

Maxi Iglesias y Jorge Jaime Lora juan flores

Con 'Horizonte artificial', Maxi Iglesias suma una nueva faceta a su carrera artística. A pesar de ello, ha reiterado que «no soy escritor, mi vida es otra, no vivo de esto ni pretendo hacerlo, pero ha sido un proceso impresionante». Sin embargo, es innegable que con esta novela, Maxi Iglesias confirma su condición de artista todoterreno, ampliando horizontes con la misma determinación, seguridad y carisma que lo acompañan desde sus primeros papeles.

La jornada culminó entre aplausos, firmas y fotografías. Cientos de personas esperaron hasta una hora de cola para poder intercambiar algunas palabras con Maxi Iglesias. Al igual que el día anterior, esta tarde ha destacado la gran participación de la juventud, demostrando una vez más que, pese a lo que algunos piensen, la lectura sigue teniendo un enorme tirón entre los jóvenes.