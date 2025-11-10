Suscríbete a
Cédric Klapisch: «Esta es mi quinceava película y, sin duda, ha sido la más difícil»

El cineasta francés ha presentado 'Los colores del tiempo' en el XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, un filme que figura dentro de la Selección Oficial del certamen

El cineasta Cédric Klapisch
El cineasta Cédric Klapisch paula mateo
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

El director y guionista francés Cédric Klapisch ha presentado en el XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla su nueva película, 'Los colores del tiempo', un filme incluido en la Sección Oficial del certamen. Fiel a su estilo, Klapisch vuelve a adentrarse ... en la búsqueda de la identidad, esta vez, con un viaje por el paso del tiempo a través de los recuerdos y las emociones de una familia, explorando la huella que dejan los lazos familiares y el arte. La película muestra cómo mirar al pasado puede ayudarnos a comprendernos mejor y a conectar con quienes nos rodean. Conocido por títulos como 'Una casa de locos' o 'Las muñecas rusas', el cineasta parisino combina en esta nueva obra sensibilidad con belleza visual que invita a mirar atrás y también hacia dentro.

