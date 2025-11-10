Cédric Klapisch: «Esta es mi quinceava película y, sin duda, ha sido la más difícil»

El director y guionista francés Cédric Klapisch ha presentado en el XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla su nueva película, 'Los colores del tiempo', un filme incluido en la Sección Oficial del certamen. Fiel a su estilo, Klapisch vuelve a adentrarse ... en la búsqueda de la identidad, esta vez, con un viaje por el paso del tiempo a través de los recuerdos y las emociones de una familia, explorando la huella que dejan los lazos familiares y el arte. La película muestra cómo mirar al pasado puede ayudarnos a comprendernos mejor y a conectar con quienes nos rodean. Conocido por títulos como 'Una casa de locos' o 'Las muñecas rusas', el cineasta parisino combina en esta nueva obra sensibilidad con belleza visual que invita a mirar atrás y también hacia dentro.

- ¿Cómo surgió la idea de crear una película sobre el paso del tiempo, los vínculos familiares y el arte?

- Quería hacer un filme que hablara de todo eso. La idea era comparar la época de hoy con la de antes de 1900. Creo que son dos momentos en los que hay una enorme revolución tecnológica. Antes de 1900, se inventó la electricidad, el tren, la fotografía, el cine… Todo eso hizo cambiar la pintura con el movimiento impresionista, que rompió con lo que se hacía antes. En la actualidad, desde el 2000, tenemos Internet, redes sociales, smartphones, Instagram, TikTok y la inteligencia artificial que está llegando. Todas estas nuevas tecnologías se parecen mucho a las herramientas que surgieron a finales del siglo XIX, así que me pareció interesante compararlas y ver hasta qué punto se parecen.

- La película es muy visual, parece un cuadro. ¿Se inspiró en algún artista concreto para crear la estética de 'Los colores del tiempo'?

- Me he inspirado en todos los pintores impresionistas, pero especialmente Claude Monet. Me acerqué a él por la historia del filme y por su forma de mostrar la naturaleza, ya que fue uno de los primeros en pintar al aire libre. Antes, un bosque no era suficiente como para hacer un cuadro, y Monet y los impresionistas me inspiraron mucho por su uso del color. También admiro a fotógrafos que trabajaron mucho el color. Desde mi primer largometraje, me di cuenta de que manejar el color en cine es complicado, pocos directores lo dominan. Almodóvar, por ejemplo, es un gran maestro en eso, pero no hay muchos más.

- ¿Cuál ha sido el mayor reto de esta película?

- Hacerla ha sido uno de los mayores desafíos. Es mi quinceava película y, sin duda, la más difícil. Trabajar con trajes de época añade dificultad. Además, ha habido mucho tiempo de documentación y la postproducción requería técnicas modernas para reconstruir una época antigua. Todo eso ha hecho que sea más complicado que cualquier otro filme que he hecho. De hecho, antes de escribir el guion, pasé casi un año visitando museos, viendo fotos y leyendo libros sobre París y Normandía a principios de 1900. Luego vino la escritura del guion y después el rodaje, que duró aproximadamente dos años hasta completar la película. La postproducción fue más larga de lo habitual por el trabajo digital, así que desde que empecé a pensar en la película hasta que terminó todo, pasaron tres años. Pero estoy muy contento con el resultado.

- ¿Cómo construyó esos paralelismos entre pasado y presente, y qué papel juega la búsqueda de la identidad en ambos?

- Al principio de la película, Adele, que tiene 20 años, vive en el campo, en Normandía, en 1895. Quiere ir a París porque no conoce a su madre y siente que no podrá crecer sin conocerla. Su viaje es como una expedición al Amazonas, pero también de introspección: conocer a sus padres y preguntarse sobre su familia le permite conocerse a sí misma. Al mismo tiempo, en la actualidad, cuatro primos descubren una casa abandonada de 1944. Encuentran fotos, cartas y cuadros de sus antepasados y comienzan a investigar sobre ellos. La película pone en escena un trabajo de introspección similar al de un psicoanálisis, donde el pasado y la familia ayudan a entender la propia identidad.

Cuándo y dónde ver 'Los colores del tiempo' Miércoles 12 de noviembre a las 21.30 horas, en el Cine Odeón de Plaza de Armas.

Viernes 14 de noviembre a las 17 horas, en el Cine Cervantes.

Comprar entradas: en este enlace.

- ¿Qué le llevó a presentar 'Los colores del tiempo' al Festival de Cine Europeo de Sevilla?

- Cuando salió la película, la presenté en Roma y Nápoles, y la distribuidora quería que viniera a España para apoyar su lanzamiento. Como el festival coincidía en fechas, pensamos que sería bueno presentarlo aquí. Además, soy un enamorado de Europa y creo que el cine cumple una función de identidad europea; aunque la película es muy francesa, también defiende la identidad europea.

- ¿Es la primera vez que viene a Sevilla?

- No, es la segunda, pero sí es la primera vez que presento una película en el Festival de Cine Europeo de aquí.

- Como director y productor, ¿considera que festivales como este ayudan a abrir camino a la nueva generación de directores?

- Sin duda. El objetivo de todos los festivales es que los cineastas se encuentren y vean trabajos de otros para ser curiosos y aprender. Llegué el sábado y vi que hay muchos jóvenes realizadores. Eso es importante: conocer distintas generaciones y fomentar la curiosidad. Yo pude ser director gracias al festival en el que me di a conocer, y creo que, en el cine, es importante que coexistan distintas generaciones.