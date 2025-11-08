Suscríbete a
Sevilla se convierte en la capital del séptimo arte con la inauguración del XXII Festival de Cine Europeo

El director Alberto Rodríguez recibió el Giraldillo de Honor en un acto que contó con la presencia de autoridades, productores y artistas internacionales

Alberto Rodríguez: «Seguimos arriesgando al límite como en nuestra primera película»

Alberto Rodríguez con el Giraldillo de Honor
Alberto Rodríguez con el Giraldillo de Honor víctor rodríguez
Paula Mateo

Sevilla

La capital andaluza volvió a convertirse en epicentro del cine con la inauguración oficial de la XXII edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. El acto contó con la presencia de autoridades como el alcalde, José Luis Sanz; la delegada de Turismo y ... Cultura, Angie Moreno, y la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. También asistieron figuras destacadas de la industria audiovisual, como Marta Velasco, presidenta de la Academia del Cine de Andalucía; Carlos Rosado y Piluca Querol, presidente y directora de Andalucía Film Commission; Rogelio Delgado, presidente de AEDAVA; Pilar Crespo Gil, presidenta de AAMMA; o Nuria Vargas, delegada en Andalucía de CIMA.

