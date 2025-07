Antonio Machado, el poeta de los días azules que nació hace 150 años

Hispanic society of america

Tal día como hoy, 26 de julio, pero del año 1875, nacía junto a un «patio sevillano y un huerto claro donde madura el limonero» Antonio Machado Ruiz. Aquel recuerdo del Palacio de las Dueñas marcaría para siempre los avatares de un poeta que acabó su vida en el exilio de Collioure, un pequeño pueblo portuario francés donde recordaría, ya enfermo y desengañado del mundo, esos felices días azules del pasado. Dada la gran importancia de la celebración del 150 aniversario del nacimiento de este sevillano universal, ABC se ha puesto en contacto con Antonio Rodríguez Almodóvar y Juan Lamillar, dos de los principales expertos en la figura del autor de 'Campos de Castilla'.

Rodríguez Almodóvar es comisario precisamente de una exposición, 'Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025)', en la que la Fundación Unicaja profundiza en la relación e influencia de la ciudad hispalense en la vida y obra del poeta a través de escritos y documentos pertenecientes al legado machadiano de la institución. Dicha muestra —que se podrá ver en la sede de Unicaja en Sevilla hasta el próximo 31 de octubre— realiza un recorrido por diferentes hechos históricos en la vida del poeta como su nacimiento, su primera infancia y su estancia durante cuatro años en el Palacio de las Dueñas, entre otros.

Preguntado por las principales virtudes que presenta como poeta, el autor de los 'Cuentos de la media lunita' señala que «Machado renueva toda la poética española porque introduce la poesía del tú, frente a una larga tradición solipsista y esencialista. ('Tu verdad no, la verdad / y ven conmigo a buscarla. /La tuya guárdatela'. 'En mi soledad he visto cosas muy claras, que no son verdad'). De ahí la solidaridad como un valor, en todos los órdenes de la vida», añade.

Respecto a este mismo asunto, Juan Lamillar opina que la principal virtud de Machado como poeta es «una profundidad que va desde el simbolismo primero hasta los poemas filosóficos de su última etapa, expresada con un lenguaje sobrio de gran eficacia comunicativa. También la idea tan exacta y concisa de que la poesía es 'palabra en el tiempo'».

Otro aspecto fundamental en Machado es que la evolución como poeta fue muy coherente con su propia evolución personal. En ese sentido, Rodríguez Almodóvar señala que «en Machado, la confusión actual entre la persona y el personaje no existe. Su coherencia humana, su integridad moral, va pareja a su poética. Parece que siguiera al pie de la letra la recomendación de la 'Epístola moral a Fabio': 'Iguala con tu vida el pensamiento'».

El poeta sevillano comenta por su parte que «tras el simbolismo de 'Soledades', los avatares biográficos lo ponen en contacto con Castilla, y sus vivencias y reflexiones sobre la realidad del país dan lugar a su libro más conocido, 'Campos de Castilla', esencial en la poesía española del siglo XX. En la madurez, su interés por la filosofía lo lleva a esas canciones sentenciosas, a los heterónimos y los apócrifos».

En cuanto a qué habría que hacer para que poetas como Machado fueran más conocidos en las escuelas, Rodríguez Almodóvar subraya que habría que «aprenderlo y recitarlo en voz alta. Una costumbre que se ha perdido con tanta pedagogía posmoderna». Lamillar sostiene que se debería «recuperar el equilibrio entre lengua (ahora triunfante) y literatura en la asignatura del mismo nombre. Fomentar la lectura: conocimiento y disfrute».

Asegura Antonio Rodríguez Almodóvar que es «muy difícil elegir» una obra de Antonio Machado como preferida. «Pero entre 'Campos de Castilla' y 'Juan de Mairena' anda la cosa, por lo que a mí respecta. La primera porque sigue siendo su poemario más completo; la segunda porque nos presenta a un Machado filósofo y dialéctico, que aún no está suficientemente valorado». Juan Lamillar apela a una «pequeña trampa lectora» para escoger sus 'Poesías completas', pero si hubiera que elegir algunas entre otras destaca «'Campos de Castilla', las 'Nuevas canciones' y el 'Cancionero apócrifo'. Sin olvidar ese libro lúcido y único que es 'Juan de Mairena'».

Respecto a alguna publicación interesante que haya surgido en los últimos años y que haya aportado novedades sobre el poeta, Rodríguez Almodóvar destaca 'La diosa Razón', «la última obra que escribieron los dos hermanos al filo de la Guerra Civil, que pudimos rescatar en 2021 del fondo machadiano de la Fundación Unicaja, no sin una muy laboriosa tarea». Por su lado, Lamillar valora el catálogo de la exposición 'Los Machado. Retrato de familia', porque «es una publicación imprescindible en esa puesta al día de los dos hermanos y la importancia de sus ascendentes».

El Rey Felipe inaugurando en Sevilla la exposición 'Los Machado. Retrato de familia' efe/josé manuel vidal

—Si hombres como Antonio Machado vivieran hoy en día, ¿piensa que el país estaría menos polarizado de lo que está?

—No estoy seguro de eso, porque este es un país cainita, donde cada cierto tiempo reverdecen las malas yerbas del odio y el fanatismo. Pero sin duda Machado lo habría intentado, poniendo en el empeño su inclinación al diálogo; lo que no le dejaron poner en la etapa más negra de la Historia de España —afirma Antonio Rodríguez Almodóvar.

—En la época que vivió Machado, su presencia importante en la poesía y como referente público de compromisos republicanos, no impidió la polarización extrema que fue la guerra civil. Me temo que sería actualmente lo mismo, aunque él se dedicaría a distinguir las voces de los ecos (y de los gritos) —apostilla Juan Lamillar.

La gran exposición sobre los Machado

Sobre lo que ha significado para Sevilla la exposición 'Los Machado. Retrato de familia', que han organizado la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la Fundación Unicaja, dice Rodríguez Almodóvar que «ha supuesto un hito importante en la relectura de los Machado, con especial hincapié en toda una saga de intelectuales, de carácter liberal-ilustrado; la de los hombres y las mujeres machadianos. Desde la Fundación Unicaja insistimos en la reivindicación de las mujeres de esa extensa familia».

Por su parte, el autor 'La hora secreta' afirma que dicha muestra «estaba muy bien planteada y con un contexto expositivo muy atractivo: fotografías, documentos, ediciones, objetos personales…». Asimismo, añade que «aunque ya había habido algunas exposiciones interesantes en la Fundación Unicaja, fundamentalmente con documentos y manuscritos, esta ha dado un retrato más completo de Manuel y Antonio y ha tenido un gran éxito de público».

Jardín de los limoneros del Palacio de las Dueñas de Sevilla. donde nació Antonio Machado efe/josé manuel vidal ¿Por qué hay que seguir leyendo a Machado? Dice Antonio Rodríguez Almodóvar que lo que queda de Antonio Machado es «lo primordial: un verso y una prosa que se siguen pegando al oído y al corazón. Ante la misma cuestión, Juan Lamillar asegura que lo que queda de Machado son «unas pocas (que son muchas) palabras verdaderas, una ejemplaridad moral, un comportamiento cívico, la defensa de sus ideales republicanos, el deseo de una España regenerada y culta, el acercamiento a la sabiduría popular, el pensamiento crítico…». En cuanto a por qué hay que seguir leyendo a este poeta en la actualidad, Rodríguez Almodóvar comenta que «150 años después, se siguen descubriendo cosas importantes. En los manuscritos inéditos de la Fundación Unicaja encontramos un buen día este elogio, insuperable, a la ciudad que le vio nacer: «Entra la luz dorada de Sevilla,/abierto el corazón al mundo». Lamillar opina que hay que leerlo porque «es uno de los pocos poetas de verdad esenciales en la poesía española contemporánea y su obra está, como él escribió de su Sevilla infantil, fuera del mapa y el calendario por la hondura de su sentimiento, de su reflexión, y por la cercanía de su lenguaje poético».

Preguntados ambos escritores por si esta muestra ha terminado de eliminar para siempre todos los mitos que enfrentaban a los dos hermanos dentro del contexto de las dos Españas, comenta Rodríguez Almodóvar que «ese mito fue muy forzado por las circunstancias históricas y, afortunadamente, se va diluyendo. Nunca, en vida, los Machado fueron oponentes en nada. Mucho menos en política, republicanos a carta cabal los dos y, si cabe, un poco más a la izquierda Manuel. Hasta la guerra. Otra cosa es la calidad literaria. Antonio es un gran poeta universal; Manuel, un buen poeta modernista». Por su lado, Juan Lamillar dice que «en realidad, ese supuesto enfrentamiento se mantuvo de forma artificial por intereses políticos, y al hilo de poemas 'comprometidos' escritos durante la guerra (y Manuel en la posguerra). Si Manuel no llega a perder el último tren que salía de Burgos en los días del Alzamiento ese 'enfrentamiento' no se hubiera dado. Está demostrado el mutuo cariño fraternal y el aprecio literario», concluye.

