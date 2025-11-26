Suscríbete a
LA OPINIÓN DE ADRIANO

Vuelve a casa

Las compañeras que le denunciaron por acoso, lo que le impidió ocupar el puesto de Cerdán, no tienen ya nada que decir de Salazar y por eso vuelve a trabajar para Sánchez

Adriano

Paco Salazar protagoniza este año el anuncio del Almendro: «Vuelve a casa, vuelve». Se ve que las compañeras que le denunciaron por acoso, lo que le impidió ocupar el puesto de Cerdán como secretario de organización federal del partido, no tienen ya nada que decir ... de Salazar y por eso vuelve a 'trabajar para Sánchez' a través de su consultora. ¡Quién va a llevarle la contraria al amado líder y menos con cuestiones ideológicas que pueden poner en evidencia lo que de verdad importa el feminismo en el partido! Sin embargo, hay quien no se ha olvidado de Salazar: la UCO, que está haciendo más horas extras que la Policía Local en Sevilla, se ha interesado por su contrato en Dos Hermanas. El clan del Peugeot no deja de dar sorpresas.

