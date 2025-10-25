Suscríbete a
ABC Premium

tourism innovation summit

Crean unas gafas de realidad virtual autónomas para los hoteles de Sevilla

La empresa Vrbox presentó su proyecto orientado al sector turístico en el TIS 2025 así como su prototipo resistente al agua

Juanma Moreno defiende el turismo en la clausura del TIS 2025 frente a quienes «lo culpan de otros males de la sociedad»

Las gafas de realidad virtual desasistida de Vrbox en el TIS 2025
Las gafas de realidad virtual desasistida de Vrbox en el TIS 2025 víctor rodríguez
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El foro de innovación turística Tourism Innovation Summit clausuró el pasado viernes su sexta edición. Un congreso en el que se han dado cita 8.197 profesionales del sector y en el que se han dado a conocer las últimas tecnologías. Una de las 239 ... firmas expositoras ha sido 'Vrbox', start-up filial de HealthTech Innovations que ahora se adentra en la industria turística con sus gafas de realidad virtual desasistida. La novedad que ofrece el producto respecto al resto del mercado es que no necesita interactuar con el sistema operativo de la gafa, mediante gestos o un puntero digital para activar los contenidos. Desde una tablet u otra interfaz táctil se puede acceder al contenido inmersivo en muy pocos pasos sin necesidad de que haya una persona encargada de sincronizarlo a las gafas, «una de las grandes barreras de entrada de esta tecnología», según explica Carlos Sánchez, account manager de 'Vrbox' a este periódico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app