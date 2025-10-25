Crean unas gafas de realidad virtual autónomas para los hoteles de Sevilla

El foro de innovación turística Tourism Innovation Summit clausuró el pasado viernes su sexta edición. Un congreso en el que se han dado cita 8.197 profesionales del sector y en el que se han dado a conocer las últimas tecnologías. Una de las 239 ... firmas expositoras ha sido 'Vrbox', start-up filial de HealthTech Innovations que ahora se adentra en la industria turística con sus gafas de realidad virtual desasistida. La novedad que ofrece el producto respecto al resto del mercado es que no necesita interactuar con el sistema operativo de la gafa, mediante gestos o un puntero digital para activar los contenidos. Desde una tablet u otra interfaz táctil se puede acceder al contenido inmersivo en muy pocos pasos sin necesidad de que haya una persona encargada de sincronizarlo a las gafas, «una de las grandes barreras de entrada de esta tecnología», según explica Carlos Sánchez, account manager de 'Vrbox' a este periódico.

Esta tecnología ya está presente en hospitales como el Banco de Sangre y Tejidos, donde los donantes se ponen las gafas y las enfermeras activan desde el módulo los contenidos sin que interfiera en su trabajo. «Mientras donan sangre o plasma pueden vivir una experiencia inmersiva e incluso si tienen miedo a las agujas, pues evadirse un poco el ambiente clínico», añade Sánchez. En el sector turístico se abren un sinfín de posibilidades desde ponerse las gafas en el vestíbulo mientras los clientes esperan para hacer el 'check-in' y poder visualizar la estancias del hotel, las actividades que tienen programadas o poder 'viajar' a otros establecimientos de la misma cadena hotelera. «En algunas ciudades ya hemos trabajado con las administraciones como una forma de que el visitante pueda ver las diferentes atracciones turísticas que ofrece el destino y así promover su visita», comenta.

Gafas de realidad virtual acuáticas

Una de las mayores ventajas de este servicio es que se puede activar en un solo 'clic' varias gafas a la vez, en vez de tener que ir una a una, lo que agiliza mucho el proceso en actividades que utilizan gafas de realidad virtual. «En una visita cultural grupal en las que las gafas de realidad virtual se utilizan, por ejemplo, para ver elementos arquitectónicos que no se conservan por el paso del tiempo, evita que el primero del grupo tenga que esperar mientras se las configuran al resto de personas».

Actualmente trabajan en prototipo que está dirigido al uso de las gafas en el agua. Lo plantean como un servicio que se puede incorporar a las actividades acuáticas de un hotel; «mientras estás en la piscina puedes estar viendo el fondo marino», señala Carlos Sánchez.