Juanma Moreno defiende el turismo en la clausura del TIS 2025 frente a quienes «lo culpan de otros males de la sociedad»

Juanma Moreno ha clausurado este viernes el Tourism Innovation Summit 2025 que ha celebrado en el Palacio de Congresos de la capital hispalense su sexta edición. Tres días que, como ha declarado el presidente de la Junta, consolidan a Andalucía como «referente nacional e internacional ... en innovación turística». El foro ha supuesto un impacto económico en Sevilla de 22 millones de euros y ha reunido a 8.000 profesionales de 50 países y a 400 ponente a largo de estos días.

«Andalucía demuestra también aquí su capacidad para coger con éxito grande grandes eventos internacionales. Nuestra comunidad ha vinculado su marca a referentes de primer nivel que confían en nuestro territorio. Quiero recordar aquí que los Latin Grammy salieron por primera vez de Estados Unidos para venir a Sevilla o el San Diego Comic-con que salió de San Diego por primera vez en toda su historia para venir a Málaga este año», ha apuntado Moreno. También se ha referido al interés andaluz de defender la industria turística frente a quienes lo culpan «de otros males de la sociedad». En datos el turismo en Andalucía supone en torno al 12 % del PIB, además de representar el 13,6 de los ocupados de la región: más de 480.000 personas y 70.000 empresas involucradas en la industria.

«En Andalucía impulsamos un modelo regenerativo respetuoso con el residente, pero también con el visitante y por supuesto sostenible con su triple dimensión medioambiental económica y social», ha añadido. En ese sentido, el presidente de la Junta de Andalucía se ha referido a la 'Declaración de Sevilla', que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, firmó el pasado miércoles en el marco de la celebración del TIS 2025, del que ABC es media partner, con otras trece comunidades autónomas, que representan el 70% del turismo nacional. Un marco de colaboración y gestión compartida que permita reforzar el liderazgo turístico de España y asegurar la coordinación entre las administraciones.