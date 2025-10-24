Suscríbete a
Juanma Moreno defiende el turismo en la clausura del TIS 2025 frente a quienes «lo culpan de otros males de la sociedad»

El foro de innovaciones turística ha clausurado este viernes su sexta edición en la Palacio de Congresos de Sevilla

Henk van der Velde, directivo de Trip.com: «Sevilla es el destino urbano con más crecimiento de España»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la clausura del TIS 2025 víctor rodríguez
Cristina Rubio

Juanma Moreno ha clausurado este viernes el Tourism Innovation Summit 2025 que ha celebrado en el Palacio de Congresos de la capital hispalense su sexta edición. Tres días que, como ha declarado el presidente de la Junta, consolidan a Andalucía como «referente nacional e internacional ... en innovación turística». El foro ha supuesto un impacto económico en Sevilla de 22 millones de euros y ha reunido a 8.000 profesionales de 50 países y a 400 ponente a largo de estos días.

