entrevista

«En la Universidad de Harvard vi a amas de casa entrando en las clases. Su concepto de universidad es más abierto que el de España»

El catedrático y experto en Derecho Administrativo Antonio José Sánchez, titular de la primera cátedra de Inteligencia Artificial y Derecho Público creada en España, denuncia el exceso de burocracia: «Nos asfixia y nos desincentiva a la hora de hacer cosas»

«Empiezas con 80 alumnos y acabas con 20 ó 30 y con esta renuncia a las clases tememos que no haya relevo generacional cuando nos jubilemos»

«La IA es el sueño de cualquier dictador»

Antonio José Sánchez en la Facultad de Derecho de Sevilla
Antonio José Sánchez en la Facultad de Derecho de Sevilla Víctor rodriguez
Jesús Álvarez

Antonio José Sánchez dirige el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y tomará posesión el mes próximo de la cátedra Soltel de Inteligencia Artificial y Derecho Público, pionera en España. Premio Extraordinario de Doctorado, este catedrático sevillano, discípulo de Alfonso Pérez Moreno, ... ha recibido varios premios de excelencia docente y realizado estancias en Estados Unidos, Alemania e Italia.

