Sting actúa por sorpresa en Sevilla durante un congreso en Fibes

Mientras la ciudad vive por y para la Feria de Abril en los días de vísperas hasta que este lunes por la noche se encienda el alumbrado del real de Los Remedios, en un punto de la capital unas dos mil personas, llegadas de muchos y diferentes rincones del mundo, han podido disfrutar de una gran sorpresa: un concierto de Sting.

El cantante británico y líder de la extinta banda The Police ha actuado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ante un auditorio de unas dos mil personas durante el desarrollo de un encuentro profesional organizado por la marca de productos de cocina Thermomix, según han confirmado a este periódico fuentes municipales.

En las últimas horas han comenzado a circular por Instagram vídeos de la actuación del artista británico de 73 años de edad y con más de cien millones de discos vendidos en su larga trayectoria en el mundo de la música.

Ésta es la primera vez que Sting ha ofrecido un concierto en la ciudad de Sevilla, a pesar de los numerosos intentos de promotores por contar con el músico británico en algún concierto. Sin embargo, no es la primera vez que Sting y la capital tienen un encuentro. El cantante grabó en 1992, en la Exposición Universal, el vídeoclip de 'When we dance', que se estrenó dos años después. En concreto, en los pabellones de Francia, de Kuwait y el de los Descubrimientos.