Los sindicatos de la Policía Local se desligan del médico de las bajas: «Él sabrá lo que ha hecho o no»

Los sindicatos representantes de la Policía Local de Sevilla se han desligado este jueves del caso del médico de Asisa apartado por la empresa de los servicios a la plantilla del Ayuntamiento por aglutinar llamativamente 290 de las 605 justificaciones de «días malosos» o ... incapacidades temporales sin baja laboral, presentadas desde enero por agentes del cuerpo.

Así lo han hecho este jueves en una rueda de prensa celebrada en la sede de CSIF por el responsable de dicho sindicato en la plantilla municipal, Santiago Raposo; el secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Consistorio, Luis Val; y Roberto Echavarría por parte del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS).

Santiago Raposo ha explicado que los sindicatos desconocen «la justificación de cada agente» a la hora de no asistir a un servicio, ya sea «por enfermedad, mudanza, maternidad o paternidad», señalando que se trata de un aspecto recogido por el artículo 66 del reglamento interno de la plantilla. En ese sentido, ha negado que las fuerzas sindicales, en conflicto con el Gobierno local por falta de acuerdo en los servicios especiales de Navidad, haya «invitado a darse de baja» a los efectivos de la plantilla.

Luis Val, de su lado, ha expuesto que son los médicos quienes conceden las justificaciones de los citados «días malosos» o incapacidades temporales sin baja laboral, señalando que los sindicatos no pueden «entrar a valorar lo que dice un médico» porque no les corresponde.

En cuanto a la decisión de Asisa de apartar al citado facultativo de los servicios a la plantilla municipal al considerar anómalo que aglutinase el 47 por ciento de las justificaciones concedidas a agentes de la Policía Local del 1 de enero al 15 de noviembre, el portavoz del Sppme ha esgrimido que Asisa «es una empresa privada» y ha lanzado el mensaje de que el mencionado facultativo, al cual el Colegio de Médicos va a abrir expediente informativo, será quien «sabrá lo que ha hecho o no ha hecho», porque los sindicatos sólo responden por la plantilla.