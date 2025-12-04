Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Posible parricidio en Garrucha: detienen a la madre de un niño de cuatro años muerto en la playa
Directo
El Día de la Bandera de Andalucía, desde el Palacio de San Telmo

Los sindicatos de la Policía Local se desligan del médico de las bajas: «Él sabrá lo que ha hecho o no»

Niegan haber «invitado» a los agentes a «darse de baja» y señalan que desconocen la justificación esgrimida por cada efectivo a la hora de no asistir a un servicio

El Colegio de Médicos de Sevilla abre expediente al facultativo de las bajas de la Policía Local

Rueda de prensa de los sindicatos de la Policía Local
Rueda de prensa de los sindicatos de la Policía Local Maya Balanyà quesada

Los sindicatos representantes de la Policía Local de Sevilla se han desligado este jueves del caso del médico de Asisa apartado por la empresa de los servicios a la plantilla del Ayuntamiento por aglutinar llamativamente 290 de las 605 justificaciones de «días malosos» o ... incapacidades temporales sin baja laboral, presentadas desde enero por agentes del cuerpo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app