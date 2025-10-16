Suscríbete a
Cuando Sevilla se convirtió en Roma: la Colonia Iulia Romula Hispalis

Tras la última gran guerra civil de la República entre Julio César y Pompeyo, la antigua urbe del Guadalquivir fue elevada al rango de colonia con el nombre de Iulia Romula Hispalis

La loba Luperca amamantando a Rómulo y Remo en el Monte Capitolino de Roma, El mito del legendario origen de Roma inspiró el nombre de la Colonia Iulia Romula Hispalis, la Sevilla romana refundada por Julio César
Desde la llegada de los romanos a la Bética, Hispalis fue un oppidum: un emporio comercial con población indígena, aliado de Roma e integrado en su órbita política, pero extranjera y sin los derechos plenos de ciudadanía. Todo cambió en el año ... 45 a. C., tras la última gran guerra civil de la República entre Julio César y Pompeyo. La antigua urbe del Guadalquivir fue entonces elevada al rango más alto dentro del orden romano: colonia. Con el nombre de Colonia Iulia Romula Hispalis, Sevilla pasó a ser ciudad romana de pleno derecho, vinculada al linaje —la gens— de Julio César y a la memoria de Rómulo, el mítico primer rey de Roma. Roma refundó a Sevilla con los «apellidos» de su fundador y, a la vez, de la gens Julia —la de Julio César—, que se proclamaba heredera de Eneas y, por tanto, descendiente de la diosa Venus.

