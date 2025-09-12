Suscríbete a
Una historia de sevilla... en verano

Sevilla, Cartagena de Indias y Portobelo: la Flota de Tierra Firme

Tras el descubrimiento de América a finales del siglo XV Sevilla se convirtió en la ciudad predominante para las siguientes expediciones de exploración y comercio

Recreación histórica de Sevilla (s. XVI–XVII) durante la llegada de una Flota de Indias
Recreación histórica de Sevilla (s. XVI–XVII) durante la llegada de una Flota de Indias
Tras el descubrimiento de América, a finales del siglo XV, Sevilla se convirtió en la ciudad que fue ganando predominio para las siguientes expediciones de exploración y comercio, pero la relación entre Sevilla y los puertos de América española se oficializó en los albores ... del siglo XVI, cuando la ciudad andaluza se convirtió en el puerto exclusivo del comercio con las Indias. En 1503, los Reyes Católicos fundaron en Sevilla la Casa de la Contratación de Indias, encargada de centralizar y fiscalizar todo lo relativo al comercio transatlántico. Sevilla fue elegida sobre otros puertos marítimos como Cádiz debido a su posición tierra adentro, protegida por el río Guadalquivir, lo que ofrecía mayor seguridad ante incursiones enemigas, además de otros factores como las colonias de mercaderes extranjeros, sus Atarazanas, la tradición náutica de Sevilla y que era la ciudad más grande y poblada de Castilla a finales del siglo XV. Este monopolio hizo de Sevilla una ciudad opulenta; hacia la mitad del siglo XVI ya había superado a Amberes como principal centro financiero de Europa, gracias al flujo de metales preciosos americanos.

