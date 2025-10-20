Suscríbete a
Tussam estrenará el 17 de noviembre la nueva línea entre Sevilla Este y el Hospital Macarena

La línea 60 contará con 15 paradas, un trayecto de 27,6 kilómetros que también pasará por Alcosa y una frecuencia de paso entre 16 y 24 minutos

El alcalde de Sevilla ha presentado los 17 nuevos autobuses de Tussam
El gobierno de José Luis Sanz hará efectiva durante las próximas semanas una de las históricas demandas de los vecinos del Distrito Este en materia de movilidad. El alcalde de Sevilla ha anunciado esta mañana que la nueva línea de transporte público que ... va a unir los barrios de Sevilla Este y de Parque Alcosa con el Hospital Virgen Macarena empezará a funcionar a partir del lunes 17 de noviembre, permitiendo así conectar esa zona de la capital hispalense con el que es el centro hospitalario de referencia de sus residentes. Un servicio directo que acabará con los transbordos que hasta ahora era necesario realizar para acudir a una consulta médica y que hacía que fuera necesario invertir más de 60 minutos en los desplazamientos.

