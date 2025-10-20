Tussam estrenará el 17 de noviembre la nueva línea entre Sevilla Este y el Hospital Macarena

El gobierno de José Luis Sanz hará efectiva durante las próximas semanas una de las históricas demandas de los vecinos del Distrito Este en materia de movilidad. El alcalde de Sevilla ha anunciado esta mañana que la nueva línea de transporte público que ... va a unir los barrios de Sevilla Este y de Parque Alcosa con el Hospital Virgen Macarena empezará a funcionar a partir del lunes 17 de noviembre, permitiendo así conectar esa zona de la capital hispalense con el que es el centro hospitalario de referencia de sus residentes. Un servicio directo que acabará con los transbordos que hasta ahora era necesario realizar para acudir a una consulta médica y que hacía que fuera necesario invertir más de 60 minutos en los desplazamientos.

Sanz ha explicado que esta nueva oferta de Tussam será la línea 60. Partirá desde la avenida de la Aeronáutica y tendrá su parada final junto al Puente de la Barqueta, lo que permitirá hacer transbordo con autobuses circulares exteriores (C3 y C4) e interiores (C1 y C2), así como con líneas transversales como la 3 (Bellavista-Pino Montano) o la 6 (Glorieta de San Lázaro-Hospital Virgen del Rocío). El servicio de transportes tendrá un horario entre las 7 y las 22 horas, disponiendo de ocho vehículos durante la mañana y mediodía, siete en las horas valle y cinco por la tarde. Esto hará que la frecuencia de paso sea de 16 minutos por la mañana y de 24 minutos durante la tarde. Con todo, la empresa municipal de transportes prevé que la línea realice unos 90 viajes al día, ofertando 8.100 plazas a sus potenciales usuarios.

La nueva línea 60 de Tussam se pondrá en marcha el 17 de noviembre y dará cobertura también a zonas de otros barrios como el Polígono de San Pablo o Pío XII. Para ello, discurrirá por un trazado que arranca en la avenida de la Aeronáutica y prosigue por avenida de las Ciencias, Emilio Lemos, Séneca, Ciudad de Chiva, Secoya, Luis Uruñuela, Monte Sierra, Ada, Alcalde Manuel del Valle, avenida de Llanes, Ronda de Pío XII, Doctor Marañón, José Díaz, avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril y Puente de la Barqueta. En total, este servicio realizará un recorrido que cuenta con 27,6 kilómetros de longitud y unas quince paradas por sentido.

Los nuevos vehículos

El alcalde José Luis Sanz ha realizado este anuncio durante la presentación de los 17 autobuses que se incorporan desde hoy a la flota de Tussam. Se trata de unos vehículos similares a los actuales, que tienen como principal prestación el hecho de ser articulados e híbridos. Con ellos, «damos un paso más hacia el futuro de un transporte público más accesible y una ciudad que esté mucho mejor conectada», ha advertido el primer edil. En total, el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido más de 7,75 millones de euros en la adquisición de estos autobuses, que además cumplen con la normativa europea 6E, «la más exigente en materia de emisiones»

Sanz ha recordado que en lo que va del actual mandato municipal ya se han incorporado a Tussam un total de 62 vehículos, a los que se añadirán otros 63 más en los próximos dos años. En total, «125 vehículos en estos cuatro años, de los que 74 son articulados, 43 de ocho metros y 8 microbuses». A partir de ahí, el alcalde ha advertido de que en 2027 está previsto que lleguen a la flota de la empresa municipal de transportes otros 37 vehículos más. Todo ello hace que, según el primer edil, Tussam sea «la mejor valorada por los sevillanos en las encuestas». Algo que también se traduce en los más de 59 millones de viajeros transportados en los primeros nueve meses de este año. O lo que es lo mismo, más de un 5% con respecto al mismo periodo de 2024. «Estas cifras de récord no son casualidad, sino que son el fruto de una buena gestión y de una gran plantilla de trabajadores», ha concluido.