Suscríbete a
ABC Premium

El servicio REUR ante incidencias urbanas se amplía con dos peones más y un vehículo por el nuevo contrato de 3,2 millones

El alcalde destaca que el dispositivo cuenta con un millón más de inversión para atender las peticiones ciudadanas

José Luis Sanz con los operarios de REUR 72
José Luis Sanz con los operarios de REUR 72 Ayuntamiento de sevilla

S.L.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este miércoles el renovado servicio de atención rápida al ciudadano REUR 72, fruto de un nuevo contrato es de 3,25 millones de euros, un millón de euros más con respecto al anterior contrato, para ... mejorar la plantilla, la flota de vehículos y los recursos tecnológicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app