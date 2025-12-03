Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

Rocío Osorno, diseñadora de moda y empresaria, sobre los plagios de ropa: «lo hacen pensando que es lícito y legal y muchas de esas tiendas no están ni reguladas»

La diseñadora e influencer sevillana ha vuelto a denunciar estas conductas en el podcast 'Poco se habla!'

Rocío Osorno denuncia plagios a su marca: «Qué manera de tirar por tierra el trabajo de los demás»

El Sevilla lanza una camiseta de edición limitada en colaboración con Rocío Osorno

Rocío Osorno en 'Poco se habla!'
Rocío Osorno en 'Poco se habla!' Poco se habla
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La diseñadora e influencer sevillana Rocío Osorno ha vuelto a denunciar los plagios que hacen ciertas 'tiendas' de sus diseños en el podcast 'Poco se Habla!, presentado por Xuso Jones y Ana Brito.

La empresaria ha confesado que «tiene una batalla legal abierta ... » contra esas marcas que venden sus diseños usando su nombre y su foto. Así, ha dado a conocer el modus operandi de los plagiadores de sus diseños: «Mirad chicas me ha llegado el vestido, la copia del de Rocío Osorno, lo tengo por 30€ y mi foto».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app