Rocío Osorno, diseñadora de moda y empresaria, sobre los plagios de ropa: «lo hacen pensando que es lícito y legal y muchas de esas tiendas no están ni reguladas»

La diseñadora e influencer sevillana Rocío Osorno ha vuelto a denunciar los plagios que hacen ciertas 'tiendas' de sus diseños en el podcast 'Poco se Habla!, presentado por Xuso Jones y Ana Brito.

La empresaria ha confesado que «tiene una batalla legal abierta ... » contra esas marcas que venden sus diseños usando su nombre y su foto. Así, ha dado a conocer el modus operandi de los plagiadores de sus diseños: «Mirad chicas me ha llegado el vestido, la copia del de Rocío Osorno, lo tengo por 30€ y mi foto».

Esta batalla comenzó hace más de un año, cuando creó un departamento jurídico en su empresa contra distribuidores y fabricantes que violaban sus derechos de autor. Desde entonces, los plagios han continuado.

Osorno ha apuntado que esas tiendas «lo hacen desde el desconocimiento, pensando que es lícito y legal y la mayoría de esas tiendas no están ni reguladas» y ha confesado que se ha querellado contra muchas de ellas.

Sanciones de hasta 16.000 euros

A pesar de ganar las batallas jurídicas, los plagiadores no pueden asumir la sanción económica impuesta que alcanza hasta los 16.000 euros. «La primera a la que ganamos no nos pagará nunca porque ni siquiera trabajaba, lo hacía en B y se ha declarado insolvente», ha contado la diseñadora en el podcast.

Pero esto no es lo peor que ha contado Osorno, ya que las respuestas a las denuncias por parte de las tiendas plagiadoras han acabado en «llantos y amenazas» hacia la sevillana. Ante esta situación, le han recomendado quitar denuncias, cosa que ha tenido que acabar haciendo.

En mitad del debate, el murciano Xuso Jones ha apuntado que «Zara hace lo mismo con otros diseñadores», a lo que Osorno le ha contestado «Una copia exacta, Zara no lo ha hecho jamás. Zara tiene bien cogida las cosas, pero es que en las mías (la copia) es igual».

Tienda de Rocío Osorno abc

Rocío ha dejado claro que sus diseños se diferencian de los plagios en la calidad de los tejidos y lo ha demostrado con hechos: «mi padre me dijo abre una tienda física» y así lo ha hecho en la capital andaluza: Rocío Osorno Studio.