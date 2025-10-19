Retrasos en varios trenes por un incendio en el tramo entre Guadajoz y Majarabique

Un incendio que ya ha sido sofocado junto a las vías en el tramo entre la localidad sevillana de Guadajoz y Majarabique ha interrumpido la circulación ferroviaria este domingo, según ha informado Renfe. El incidente ha afectado a la circulación de seis ... trenes de larga distancia y alta velocidad y a un tren Avant.

En concreto, los retrasos de los seis trenes de larga distancia y alta velocidad ha sido de 40 minutos, mientras que el único Avant afectado ha sufrido un retraso de 23 minutos a causa del suceso.

El incendio cercano a la infraestructura de las vías ya ha sido sofocado por los bomberos de la zona, que de inmediato se pusieron a trabajar en el mismo para devolver la normalidad lo antes posible.