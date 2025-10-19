Retrasos en varios trenes por un incendio en el tramo entre Guadajoz y Majarabique

Un incendio que ya ha sido sofocado junto a las vías en el tramo entre la localidad sevillana de Guadajoz y Majarabique ha interrumpido la circulación ferroviaria este domingo, según ha informado Renfe. El incidente ha afectado a la circulación de seis ... trenes de larga distancia y alta velocidad y a un tren Avant.
🟢 Sofocado el incendio queda restablecida la circulación entre Guadajoz y Majarabique. Paulatinamente, los trenes irán recuperando sus frecuencias de paso habituales.https://t.co/YqzMGTCZYr
