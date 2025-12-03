Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

El PSOE alega para el metro en Bellavista lo que no proyectó durante sus años de gobierno

El Grupo Municipal en el Ayuntamiento pide a la Junta de Andalucía la revisión integral del trazado en superficie porque «rompe» el barrio, por consecuencias acústicas y por un trato «discriminatorio» con los vecinos

Sólo una de las ocho alternativas propuestas por Espadas y Muñoz en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2021 incluía el metro soterrado por el barrio

Antonio Muñoz, en el centro, durante la manifestación vecinal en Bellavista el pasado sábado para pedir un metro soterrado
Antonio Muñoz, en el centro, durante la manifestación vecinal en Bellavista el pasado sábado para pedir un metro soterrado María Guerra
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado sus alegaciones al estudio informativo del tramo sur de línea 3 del Metro, centradas en la reforma integral del trazado propuesto por la Consejería de Fomento, Articulación y Vivienda. El objetivo de los ... socialistas es que el metro sea completamente soterrado por Bellavista y Bermejales, motivando en que el el diseño previsto en superficie «rompe» estos barrios, al tiempo que apunta consecuencias acústicas por exceso de ruido y, además, trato «discriminatorio» de la Junta con estos vecinos frente a otros sevillanos. Sin embargo, las alegaciones defendidas por el exalcalde y actual portavoz socialista, Antonio Muñoz, suponen una especie de 'autoenmienda' al proyecto del PSOE , pues el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en mayo de 2021 por el gobierno municipal de Juan Espadas, donde era delegado de Urbanismo Muñoz, recogía ocho propuestas de movilidad para la ciudad incluyendo el metro, el Metrocentro y el tranvibús. De las ocho propuestas sólo en una se contemplaba que la línea 3, que ya se había decidido por la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, que llegara al Valme, sería subterránea al completo, incluyendo por Bellavista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app