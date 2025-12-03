El PSOE alega para el metro en Bellavista lo que no proyectó durante sus años de gobierno

El PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado sus alegaciones al estudio informativo del tramo sur de línea 3 del Metro, centradas en la reforma integral del trazado propuesto por la Consejería de Fomento, Articulación y Vivienda. El objetivo de los ... socialistas es que el metro sea completamente soterrado por Bellavista y Bermejales, motivando en que el el diseño previsto en superficie «rompe» estos barrios, al tiempo que apunta consecuencias acústicas por exceso de ruido y, además, trato «discriminatorio» de la Junta con estos vecinos frente a otros sevillanos. Sin embargo, las alegaciones defendidas por el exalcalde y actual portavoz socialista, Antonio Muñoz, suponen una especie de 'autoenmienda' al proyecto del PSOE , pues el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en mayo de 2021 por el gobierno municipal de Juan Espadas, donde era delegado de Urbanismo Muñoz, recogía ocho propuestas de movilidad para la ciudad incluyendo el metro, el Metrocentro y el tranvibús. De las ocho propuestas sólo en una se contemplaba que la línea 3, que ya se había decidido por la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, que llegara al Valme, sería subterránea al completo, incluyendo por Bellavista.

El trazado de la futura línea 3 Sur del Metro, que unirá el Prado de San Sebastián y el Hospital de Valme, tras analizarse 26 alternativas, es la opción que más kilómetros realiza de forma subterránea, saliendo en superficie a su llegada a Palmas Altas y a Bellavista.

Las primeras propuestas para la línea 3, con el PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía, siempre hacían referencia a la conexión Pino Montano-Los Bermejales. En 2019, ya con Juanma Moreno en el gobierno andaluz, aparece encima de la mesa el barrio de Bellavista y el Hospital de Valme.

Pese a estos antecedentes y a que el PSOE nunca contempló siquiera que esta línea diera servicio a los residentes en esta zona Sur de la ciudad, el Grupo Municipal socialista, con Antonio Muñoz al frente, se han sumado a las protestas vecinales, como la del pasado sábado, para que la Junta reconsidere el trazado dibujado.

Rocío Díaz, sobre el trazado en Bellavista: «Los anteriores gobiernos socialistas no lo tuvieron ni en mente» La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha afirmado este miércoles en el Pleno del Parlamento que se estudiarán todas las alegaciones presentadas para decidir la mejor alternativa para la línea 3 Sur del Metro hasta Bellavista. Un trazado, ha señalado, que «los anteriores gobiernos socialistas no tuvieron ni en mente», en alusión a que no contemplaron en el proyecto original, de 2011, la llegada del Metro a esta zona de la ciudad. En su intervención, Díaz ha recordado que el Metro de Sevilla es «una de las principales del Gobierno andaluz», que «lo rescató tras 14 años de abandono». Sobre el trazado final del tramo Sur de la línea 3, ha explicado que, además de apoyarse en el criterio de los expertos, la Consejería mantenido en los últimos días reuniones con los vecinos, tanto de Bellavista como de Bermejales, donde se ha comprometido a analizar todas las peticiones. El plazo de información pública del estudio informativo de la Línea 3 Sur finalizó ayer y «ahora es el momento de estudiar todas y cada una de las alegaciones que se han presentado». La línea 3 se ha subdividido en dos tramos, por un lado, la 3 Norte, actualmente en ejecución, que cuenta con una inversión superior a los 1.300 millones de euros, financiada por la Junta, fondos Feder y el Estado; y, por otro lado, la 3 Sur entre el Prado y Bermejales, más su ampliación a Palmas Altas y Bellavista. «Es un trazado mucho más ambicioso que el que existía y presentó el PSOE en 2011, ya que el proyecto original se quedaba en Los Bermejales. Ha sido el gobierno de Juanma Moreno el que ha apostado por una alternativa nunca contemplada», ha defendido Rocío Díaz, que ha asegurado que gracias a ello se dará respuesta a las nuevas demandas de Sevilla. «Ahora llegaremos a la Ciudad de la Justicia y a los hospitales», ha agregado.

En un documento de 14 páginas, el PSOE expone que el trazado propuesto en «superficie/trinchera» desde el Paseo de Europa, en Los Bermejales, hasta el Hospital de Valme es «incompatible con un modelo de ciudad sostenible y cohesionada, generando afectaciones graves e irreversibles».

Así, los socialistas alegan la regresión urbanística porque el proyecto «destruye el Bulevar de Bellavista, revirtiendo un logro social consolidado y restableciendo una barrera física que históricamente generó alta siniestralidad y división territorial», después de que en 2010 desapareciera definitivamente la antigua travesía de la N-IV para convertirse en bulevar.

Además, exponen la segregación territorial, ya que la solución de túnel abierto/trinchera en el Paseo de Europa «secciona el eje social y comercial más importante del barrio, eliminando zonas verdes y espacios de convivencia sin justificación adecuada». También alega el PSOE el riesgo sanitario y alegalidad acústica, toda vez que el propio estudio documenta «el incumplimiento sistemático de los objetivos de calidad acústica en horario nocturno en zonas residenciales. Esta situación, agravada por la necesidad de vivir con ventanas abiertas en Sevilla, constituye un riesgo para la salud pública irreversible una vez construida la línea».

Otra de las alegaciones apunta la incoherencia normativa, porque el diseño se elaboró «al margen de los principios de planificación urbana y movilidad municipal (PGOU y PMUS), contradiciendo explícitamente las directrices de 'cosido de barrios' y humanización del espacio público, así como el fomento de iniciativas como las 'supermanzanas'» .

También se argumenta la discriminación territorial, ya que la metodología de análisis excluyó la opción soterrada en Bellavista «sin justificación», «negando un estándar de calidad metropolitano que sí se aplica en el resto de la Línea 3». Por todo ello, el PSOE solicita a la Dirección General de Infraestructuras del Transporte la revisión y modificación urgente e integral del estudio informativo del tramo sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla, aceptando que la solución técnica propuesta «es urbanística, social y sanitariamente inaceptable».

También se pide, otra vez, el soterramiento completo como única solución viable, modificando la alternativa propuesta o se adopte una nueva solución que garantice que el tramo comprendido entre el Paseo de Europa (Los Bermejales) y el Hospital de Valme quede completamente soterrado, «eliminando así la barrera física, la afección a las zonas verdes y los problemas de contaminación acústica y vibratoria». Por último, solicita que se establezca, de manera coordinada y obligatoria con el Ayuntamiento de Sevilla, un marco de planeamiento que aborde los déficits territoriales, urbanísticos y de movilidad generados por la infraestructura, incluyendo la planificación de alternativas y compensaciones para la pérdida de zonas verdes, peatonales y carriles bici, tal como exige el PGOU y el Plan Parcial SUP-GU-4.